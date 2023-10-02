Откажется ли Словакия помогать Украине после победы пророссийской партии? 2.10.2023, 15:29

Объясняет словацкий политолог.

Премьер-министром Словакии может стать Роберт Фицо — известный пророссийскими взглядами. Его партия «СМЕР»заняла первое место по итогам голосования, набрав 22,9%.

Как может измениться курс Словакии? Об этом сайт Charter97.org спросил словацкого политолога и президента Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григория Месежникова:

— Это выборы, которые, как известно, закончились успехом партии «СМЕР» Роберта Фицо. По сути дела, это политический реванш человека, который завел Словакию за время своего правления в болото коррупции, клиентелизма и авторитарной политики. Это человек, который предлагает, чтобы Словакия отошла от прозападного курса в своей внешней политике.

Понятно, что никаких сил у него нет для того, чтобы вывести Словакию из Евросоюза и НАТО. Он этого и не предлагает, но часть своей избирательной кампании он построил на отказе помогать Украине военным путем, то есть поставками вооружения, блокировкой пути Украины в Евросоюз и НАТО. Он также обещал политический реванш оппозиции, гражданскому обществу, средствам массовой информации.

После того, как Фицо создаст правительство (я думаю, это займет не так много времени, у него есть достаточно партнеров для создания коалиции), он начнет осуществлять свою программу. Вопрос, конечно, открытый, удастся ли ему это сделать. В Словакии очень сильная оппозиция, гражданское общество, большая часть населения все-таки поддерживает нашу западную внешнюю политику.

Поэтому не так просто все будет, как это кажется ему сейчас. Но то, что Фицо будет пытаться это сделать, совершенно очевидно.

К сожалению, оказалось, что есть часть населения, особенно люди старшего возраста, люди, проживающие в сельской местности, те, которые не чувствуют себя достаточно защищенными от социальных последствий пандемии, этим людям удалось провести Фицо в качестве победителя в парламент.

Он набрал 23% голосов, понятно, что это не большинство. Но так сложилась ситуация, что Фицо может объединиться в коалиции с людьми, ушедшими в свое время из «СМЕР». Это вторая социал-демократическая партия «ГЛАС» (хотя ни одна из партий не является на самом деле такой, какой она декларирует). Он наверняка также объединится и со словацкими националистами.

Этого объединения будет достаточно, чтобы возникло в парламенте большинство. Посмотрим, во что это выльется.

— Есть ли опасность того, что Словакия прекратит поставки оружия в Украину?

— Фицо будет пытаться это сделать, он об этом говорил на всех своих предвыборных мероприятиях. Но Словакия к настоящему времени большую часть своего стратегического оружейного потенциала уже передала Украине — это комплексы С-300, МИГи, гаубицы, самоходные артиллерийские установки, бронетехника. То есть мы уже многое предоставили, но проекты по производству вооружения для Украины продолжаются, в этом нам помогают западные союзники.

Словацкие оборонные предприятия сейчас производят артиллерийские установки, закупленные на западные деньги. Я думаю, это Фицо вряд ли удастся каким-то образом отменить эти поставки,, потому что это коммерческие закупки. Но он будет стремиться ограничить и по возможности прекратить производство вооружений для Украины. .

Добавлю, что это правительство тоже не вечно, вопрос в том, насколько оно будет стабильным, удержится ли оно у власти. Все-таки Словакия демократическая страна, Фицо уже три раза был премьер-министром и, конечно, ухудшал качество нашего демократического строя. Он пытался воспользоваться властью для усиления своего влияния, экономической поддержки своих лоялистов. Это все было, но устранить демократию ему не удалось. Не удастся и сейчас, хоть он и реваншистский, мстительный политик. Ничего хорошего от Фицо ожидать нельзя, но словацкое общество все-таки достаточно опытно, чтобы противостоять таким тенденциям.

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