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В РФ случайно «засветили» секретные адреса ГРУ и службы Путина

  • 2.10.2023, 15:41
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В РФ случайно «засветили» секретные адреса ГРУ и службы Путина
Фото: Getty Images

Опубликовали данные объектов в Москве и Санкт-Петербурге.

В России в открытом доступе обнаружили адреса секретных объектов спецслужб в Москве и Санкт-Петербурге. Перечень зданий Главного управления разведки Генштаба ВС РФ (ГРУ) и Федеральной службы охраны (ФСО) указан в документе «Специальная группа» как список домов, где не должно быть отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр «Досье».

Сотрудники проекта, что был запущен российским оппозиционером Михаилом Ходорковским, опубликовали данные с московскими и петербургскими адресами ГРУшников и секретной службы диктатора Владимира Путина и не только.

Как указывается в публикации, список, что был обнародован на сайте мэрий, охватывает ряд «сверхсекретных» правительственных объектов и домов, что принадлежат спецслужбам, а также склады боеприпасов, конспиративных баз, воинских частей и прочее.

«Как узнать, где в Москве спрятаны самые секретные ведомства России, где в Приморье дислоцированы воинские части или где в Брянской области установлены дополнительные пограничные посты? Достаточно найти на сайте администрации любого региона России документ с неудобоваримым названием «Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям», - говорится в материале.

Сам файл указывается под названием «Особая группа». 434-страничный документ подписали глава департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов и директор компании «Мосэнергосбыт», а одобрен он был о мэром российской столицы Сергеем Собяниным.

В «Досье» обратили внимание, что наибольшая концентрация подобных объектов расположена в районе Серебряного Бора, а больше всего адресов в перечне закреплено за ФСО.

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