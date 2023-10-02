Ученые разработали альтернативный способ введения лекарства 2.10.2023, 20:07

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Больше не будут прокалывать кожу.

Страх перед острыми иглами прочно сидит внутри миллионов людей с самого детства и вплоть до самой старости. И хотя некоторые лекарства выпускаются только в форме инъекций, ученые упорно работают над поиском альтернативных методов их доставки. Так, группа исследователей из Швейцарии, возможно, только что придумала новое устройство, очень похожее на крошечную присоску, которая сможет заменить устрашающие и неприятные иголки, пишет New Atlas (перевод - «Фокус»).

Некоторые лекарства вводятся с помощью инъекций не просто для того, чтобы заставить нас содрогнуться при виде ужасающе тонкой и острой иглы, нацеленной на наше тело. Дело в том, что эти препараты состоят из крупных молекул, которые не могут быть усвоены организмом при приеме через рот. Наша пищеварительная система расщепит их, а эти молекулы слишком велики, чтобы проскочить через стенки кишечника в кровь, таким образом они не смогут оказать свое лечебное действие на нас.

Ученые из швейцарского исследовательского института ETH Zurich придумали инновационный способ доставки этих лекарств без иглы. Они сконструировали небольшую присоску шириной с карандашный ластик, в которую помещается лекарство.

Вы просто прижимаете ее к внутренней стороне щеки. Затем в чашечке создается легкий вакуум, благодаря которому внутренняя поверхность щеки становится более восприимчивой к всасыванию лекарства. Но на избавлении человечества от пыток иглами все полезные свойства новой разработки не заканчиваются. Лекарство смешивается с натуральным химическим веществом, которое делает щечную ткань еще более открытой для его приема. Таким образом, лекарство быстро и эффективно попадает в кровь за считанные минуты.

Сначала команда испытала свое устройство на собаках, убедившись в его безопасности. После этого они опробовали пустые чашки на 40 людях. Большинство добровольцев остались довольны и даже заявили, что предпочитают этот метод инъекциям. Более того, чашка оказалась удобной и не отпадала в течение 30 минут, убирая необходимость следить за ее положением и постоянной его корректировки.

Руководитель группы, Невена Паунович, рассказала, что они уже получили патент на эту технологию и собираются производить ее в соответствии с фармацевтическими стандартами. Если все пойдет хорошо, это может означать, что компания уже скоро выведет на рынок эти революционные присоски, способные изменить жизнь миллионов людей к лучшему. Ученые уже представили исследование своей новой разработки широкой публике.

В мире, где инновации происходят ежедневно, очень приятно видеть, что они направлены на решение распространенного дискомфорта, с которым сталкиваются многие на протяжении столетий. По мере развития этих технологий, возможно, не за горами тот день, когда мы попрощаемся с навсегда.

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