Какие электромобили с пробегом можно купить в Беларуси до $8 тысяч 2.10.2023, 20:29

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На дорогах появляется все больше «электричек».

На дорогах Беларуси появляется все больше электромобилей. «Зеркало» посмотрело, какие «электрички» на ходу можно купить. Условие — ценник не должен превышать 8000 долларов (около 26,3 тыс. рублей).

Из недорогих вариантов «электричек» есть пятидверный хэтчбек Mitsubishi i-MiEV, выпущенный в 2010 году. Машина с пробегом 98 000 км. Продавец отметил, что запас хода Mitsubishi — 90 км, авто на ходу, состояние — «достойное».

В машине предусмотрены два порта зарядки — быстрый и медленный, есть зарядный кабель, а также зарядное от розетки 220 вольт.

Машина на новой летней резине, есть зимние шины без дисков, их использовали один сезон.

За машину просят 20 696 рублей, или 6300 долларов. Тем, кто заинтересовался транспортом и хочет внимательнее посмотреть «электричку», продавец готов предоставить для этого гараж.

Трехдверный хэтчбэк Zotye E200 2018 года выпуска продают в столице. Электромобиль — с пробегом 50 939 км. На лакокрасочном покрытии есть сколы и царапины.

Машину продают за 21 168 рублей, или 6444 доллара.

В продаже также есть рестайлинговый трехдверный хэтчбэк Smart Fortwo II 2015 года выпуска, пробег у него — 49 890 км. При полной зарядке запас хода машины — 80 км.

Продавец отметил, что в авто есть неполадки с BMS-блоком (система управления батареи), а при резком торможении машина глохнет.

Продают машину за 22 667 рублей, или 6900 долларов, но хозяин готов к обмену.

Есть Fiat 500е, выпущенный в 2015 году. Его пробег — 50 000 км. На одной зарядке машина пробегает около 100 км.

Цена «электрички» — 22 831 рублей, или 6950 долларов.

В Гомеле продают седан Renault Fluence Z.E. 2012 года выпуска. Машина пробежала 52 000 км, имеет запас хода в 100 км.

Стоимость машины составляет 22 992 рубля, или 6999 долларов.

В Слониме продают рестайлинговый Smart Fortwo II 2014 года выпуска. Машина имеет пробег 72 000 км, запас хода на полном заряде батареи — 120 км.

Продавец отметил, что машина полностью обслужена, каждый день она находится на ходу. Подвеска у нее в порядке, установлены новые тормоза, аккумулятор и резина. Кузов обклеен рекламой компании, как только будет реальный покупатель, то хозяин снимет наклейки.

За «электричку» хотят получить 23 981 рубль, или 7300 долларов.

В Молодечно выставили на продажу пятидверный хэтчбек Nissan Leaf I, выпущенный в 2011 году. Машина имеет пробег в 90 000 км, запас хода — 110 км.

Хозяин сообщил, что «электричку» он использует каждый день, она в хорошем состоянии. Вместе с машиной он готов продать зимние колеса, но за них надо будет доплатить.

Цена — 24 211 рублей, или 7370 долларов.

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