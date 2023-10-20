Путин стал карикатурой после Китая

Путин стал карикатурой после Китая2
- 20.10.2023, 8:29
- 6,786
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
Словно с экрана сошел.
Поражает размах великого геополитического плотника IV разряда.
Только что был в Китае и вот уже сегодня выказывает заботу о развитии настольного тенниса в России. Очень важная задача.
Прочитал Путин цифры по бумажке и сообщил, что «теннисный стол можно поставить если не в каждой квартире, то на каждой лестничной площадке».
Ориентир задан. Давайте, бюджетные распильщики, за работу, за рисовку оперативных планов, чтобы, скажем, к 2025 году целлулоидные шарики цокали на каждой лестничной площадке по всей стране. Цок-ток! Туда-сюда!
Путин – не глава государства, а карикатура. Словно с экрана сошел, вышел из фильма «Короли и капуста».
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»