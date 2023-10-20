Депутат из Татарстана набросился на Кадырова из-за избиения российского заключенного 20.10.2023, 8:56

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Видеозапись попытались удалить после скандала.

Депутат из российского Татарстана Азат Хамаев раскритиковал Кадырова за награждение его сына после избиения заключенного в СИЗО.

Однако спустя время депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев извинился за свои слова и свое выступление.

Депутат Госсовета с трибуны задался риторическим вопросом, а о каком правовом поле можно говорить, если в РФ присуждают звание героя Чечни после избиения человека, передает dialog.ua.

Хамаев на этом не успокоился и заявил что Кадыров на этом звании не остановился и присвоил своему 15-летнему сыну звание «герой всех мусульман».

«Так в каком правовом поле мы живем?» - задался вопросом депутат Татарстана.

Позже Хамаев дал заднюю. Он заявил, что его речь - это его личное мнение. Она была эмоциональной, и ее не поддержали другие депутаты Татарстана.

Более того, своим выступлением он не собирался навредить отношениям между татарами и чеченцами.

Также выступил с заявлением и глава Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил о «братских народах» и о том, что татары с уважением относятся к «братьям мусульманам».

Российские СМИ пишут, что после такого скандала Госсовет Татарстана удалил запись с выступлением Хамаева из Сетей.

Однако ее удалили не везде и она пошла «гулять» по Сети.

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