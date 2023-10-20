Лукашенко: Правительство мне врет, страну не удержать 38 20.10.2023, 13:51

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Диктатор в приступе паранойи заявил о тотальной дезинформации.

Диктатор Лукашенко обвинил правительство в дезинформации. По его мнению, оно просто врет, чтобы показать себя в лучшем свете.

«Не всегда, приняв решение, мы его реализуем. Реализуем не вовремя – это уже норма. Но меня больше всего в последнее время (я уже об этом где-то говорил) волнует то, что наше правительство вместо того, чтобы конкретным делом заниматься, начинает врать и дезинформировать меня. Для того чтобы показать себя в лучшем свете», – сказал он на совещании по стратегическим проектам.

Лукашенко сказал, что без камер готов доказать вранье правительства на конкретных примерах.

«Я не хочу публично приводить примеры, но в закрытом режиме я приведу вам пример, красноречиво свидетельствующий о том, что вранье у нас не изжито. И удивляться тому, что у нас в Гомельской области падеж скота (приписывают там где-то), в Витебской области, Могилевской, да и вообще по стране… Что тут удивляться, если это идет от министров наших, от наших губернаторов. Это недопустимо», – добавил он.

«Я боюсь, чтобы это не стало в Беларуси традицией – вранье. Глядя в кривое зеркало, мы страну не удержим», – сказал диктатор.

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