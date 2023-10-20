Лукашенко поздравил с юбилеем российского пропагандиста, который в 2020 году был «точно» не за него 10 20.10.2023, 18:32

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Диктатор отметил его «принципиальность, талант убеждения и глубокое понимание реальности».

Александр Лукашенко 20 октября поздравил с 60-летием одиозного российского пропагандиста Владимира Соловьева, который не раз критиковал белорусского диктатора и за протесты, и за медленные темпы интеграции с РФ. Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба Лукашенко.

Обращаясь к Соловьеву, Лукашенко отметил, его «принципиальность, талант убеждения и глубокое понимание реальности».

«В Беларуси вас знают как настоящего патриота, для которого интересы Родины, справедливость и духовные ценности славянского единства являются главными ориентирами в жизни и творчестве», — отметил политик и выразил надежду, что деятельность Владимира Соловьева будет «способствовать укреплению дружбы братских народов Беларуси и России».

Напомним, Владимир Соловьев ранее неоднократно резко высказывался в адрес Лукашенко. Например, в 2017 году, когда в Беларуси задержали и депортировали в Азербайджан российско-израильского блогера Александра Лапшина. Позже азербайджанские власти его судили за посещение Нагорного Карабаха. В бакинской тюрьме он провел семь месяцев, а затем был помилован президентом страны Ильхамом Алиевым.

Комментируя задержание в Минске Лапшина, Владимир Соловьев назвал это вопиющим случаем.

— Нельзя так себя вести. Должно же быть хоть какое-то уважение к международному праву. Я понимаю, что, как всегда, идет хитрый белорусский торг за какие-то очередные экономические условия, но я не думаю, что каким-то образом эти условия должны повлиять на судьбу человека. Очень много вопросов к господину Лукашенко и ко всей белорусской власти. Исходя из этого, что нам никому в Беларусь не ездить? Могут схватить? Так что ли получается? Я был в Карабахе много раз. И я не заезжал со стороны Азербайджана. И что? — заявил Владимир Соловьев.

Отметился российский пропагандист и рядом заявлений в разгар белорусских протестов. В августе 2020 года он обратился к белорусам с призывом «услышать друг друга».

— Посмотрите на то, что произошло в соседних с вами странах. Посмотрите, какую судьбу вам пытаются уготовить. Я точно не за Лукашенко и не за Тихановскую, но я за дружбу между Россией и Беларусью, между нашими народами, — заключил Соловьев.

Кроме того Соловьев в одном из эфиров заявлял, что Лукашенко «по прежнему живет в своем мире» и «допустил принципиально важную ошибку», тем, что «позволил себе… глупость не обратиться к своему народу», а также «детей обидел» и «перешел ту грань, которую ему можно было простить». Приглашенные им в эфир эксперты и гости заявляли, что Лукашенко «дает преступные приказы сотрудникам милиции» и что он «сядет в самолет и улетит».

16 октября 2020 года Соловьев вступился за белорусскую баскетболистку Елену Левченко, которая должна была выйти на свободу после 15 суток ареста, но ей продлили заключение еще на 72 часа.

— Да, у нее (Елены Левченко — Прим. ред.) другие политические взгляды, но вы же ее один раз посадили. Она же у вас отсидела уже 15 суток. Мало того, вы сняли ее тогда, когда она собиралась улетать. Она уже находится не на ранних этапах своей карьеры. Лена игрок достаточно взрослый. Зачем чрезмерная жестокость к человеку, который лет 15 защищал честь Беларуси? Какой смысл? Вы уже ее один раз наказали: дали трое суток, дали еще 12 суток. Вот сейчас она выходит, — возмущался Соловьев.

30 октября того же года недовольство пропагандиста вызвало заявление Лукашенко о том, что он ведет «многовекторную» политику.

В августе 2021 года Соловьев уже критиковал Лукашенко за то, что тот не признает российским оккупированный Крым. Поводом для этого стало заявление политика о том, что он готов признать полуостров частью России, но только «когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукты».

— Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно. Да и олигархов, в понимание 90-х, в России уже давно нет. Пока, в этом заявление Лукашенко скорее слышится эхо уже давно отвергнутой западом пресловутой «многовекторности». Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию, из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества, — написал Соловьев в своем телеграм-канале.

23 ноября 2021 года от пропагандиста досталось пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт. Поводом для негодования стала публикация на сайте «Царьграда», в которой пресс-секретарь Лукашенко рассказала о том, что у нее на рабочем столе лежит много заявок от представителей прессы и телеканалов. Эйсмонт упомянула, что к ней поступали запросы, в том числе, и от российских СМИ. В частности, от Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева.

— То есть мы, с Дмитрием Константиновичем (Киселевым — Прим. ред.) через запятую. У гражданки Эйсмонт обожание журналиста CNN и BBC, а мы, федеральные СМИ, через запятую, — сказал Соловьев.

Телеведущий возмутился, что иностранных журналистов уже допустили к Александру Лукашенко, а он с Киселевым все еще «в списке».

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