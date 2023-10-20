Украинские войска наступают в Донецкой области 20.10.2023, 22:36

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Россияне уже готовятся отойти к трассе Горловка-Бахмут.

Украинские войска продолжают проводить наступательную операцию в Донецкой области, из-за этого россияне уже готовятся отойти к трассе Горловка-Бахмут.

Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает «Украинское Радио».

По его словам, ситуация возле Бахмута сложная, но контролируемая.

«ВСУ медленно, но уверенно продвигаются на расстояние от десятков до сотен метров вглубь, отвоевывая оккупированные территории. Враг находится в глухой обороне», - говорится в заявлении.

Евлаш отметил, что из-за взятия украинскими бойцами искусственной насыпи, враг готовится отходить на трассу Горловка-Бахмут, которая находилась под огневым контролем ВСУ. Именно поэтому для Сил обороны Украины открываются новые возможности.

Также Евлаш добавил, что враг усиливает минно-взрывную работу, минирует поля, дороги, проезды, устанавливает заграждения, чтобы сдержать украинское продвижение.

«При правильном планировании и применении войск и сил можно двигаться даже через противотанковые рвы, «зубы дракона» и минные поля. Это, конечно, влияет на продвижение. Но мы движемся вперед и освобождаем наши территории», - добавил начальник пресс-службы Восточной группировки войск.

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