«Это язычество»: медики оценили популярные в Беларуси методы от простуды 12 22.10.2023, 11:03

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Насколько они эффективны?

Осень принесла с собой не только желтые листья, долгие холодные вечера, но и сезон простуд. А значит: «Привет, насморк, кашель и температура». И хотя в аптеках хватает лекарств, чтобы бороться с этими заболеваниями, подсознание всегда подсказывает альтернативу: закапать нос алоэ или даже луком, подышать над вареной картошкой — этот список можно продолжать. Вот только есть ли смысл в таких методах лечения?

Можно ли закапывать нос алоэ вера или луком от насморка?

Дети 90-х и те, кто родился раньше, наверняка вспомнят крупную зеленую «колючку», которую всегда можно было найти среди домашнего цветника мамы и бабушки. Это то самое алоэ вера. Сомнительной красоты растение обычно держали на случай простуды, чтобы из его сока быстро приготовить нужное лекарство. Например, капли в нос. Алоэ вера действительно обладает большим количеством минералов и витаминов. Но, есть нюанс. Эффекта от лечения таким «препаратом» может не быть, пишет медицинское издание «Здоровые люди». Зато вероятность «побочек» очень высока. Среди них риск аллергических реакций и ожог слизистой на первых позициях. Такая же ситуация и с каплями из сока лука.

Подышать над кастрюлей с горячей картошкой поможет вылечить ОРВИ?

Врач-оториноларинголог 29-й городской поликлиники Минска Данил Масюк объясняет, что лечиться «картошечным» методом не нужно. К тому же, по словам специалиста, сейчас хватает возможностей, чтобы делать ингаляции с препаратами, которые назначит врач. Пройти эту процедуру можно на базе поликлиники или сделать все дома самому.

— Ингаляции над картошкой могут привести к ожогам слизистых — тогда помимо пациентов терапевта, вы придете к лору, — отмечал Данил Масюк в эфире телеканала СТВ.

А пить молоко и медом от кашля, чтобы как рукой сняло?

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Елена Кишкурно говорит, этот вкусный напиток — помощь не для всех. Как и любое теплое питье, молоко с медом уменьшает першение в глотке и порой помогает смягчить кашель. Однако это средство полезно только абсолютно здоровым детям старше 5 лет и взрослым. Почему? Дело в том, что белки коровьего молока — сильный аллерген, который, если есть предрасположенность, может привести к аллергической реакции. Поэтому молоко при кашле можно пить только тем, у кого нет аллергии — хоть с медом, хоть с пищевой содой.

Что насчет горчичников?

По словам врача-терапевта медицинского центра «Кравира» Валентины Ковш, горчичники на ноги безопасно применять только на начальном этапе простуды, когда у человека еще нет температуры.

— Это рефлекторный метод расширения периферических сосудов. На стопе находится огромное количество биологических точек — таким образом происходит их активизация. Так что методика вполне обоснованная, — объясняет специалист.

В то же время, если у человека температура, то ставить горчичники нельзя. И речь здесь не только о горчичниках на пятках, но и на груди, икрах, между лопатками. Иначе состояние только ухудшится.

Что же касается горчичников на пятках, то в списке противопоказаний также проблемы с сосудами, суставами, варикоз, кожные заболевания. Оставлять их на всю ночь тоже не лучшая идея — наутро можно получить еще и ожог ног.

Если горчичники не спасли, помогут банки?

По словам Валентины Ковш, чтобы правильно поставить банки, нужны определенные навыки. Вряд ли большинство людей ими владеет. При этом банки работают по тому же принципу, что и горчичники, то есть, рефлекторной стимуляции и местного прогревания.

— При этом ни один здравомыслящий врач не скажет вам ставить банки, потому что понимает опасность ожогов и других последствий, — говорит Валентина Ковш. — Может быть, в полевых условиях, когда ничего другого нет, это выход. Но в остальных случаях существуют более щадящие, но не менее хорошие способы. Например, барсучий жир или скипидарная мазь.

Водка с перцем вылечит простуду?

Минский врач Ирина Войт в интервью газете «Звязда» объясняла, что давать спиртное детям нельзя. В то же время, отмечала она, некоторые взрослые утверждают, что им спиртное при лечении помогает.

— Еще во время моего обучения в мединституте наш профессор-микробиолог говорил, что простуду лечит одним методом: добавить в рюмку водки красного жгучего или молотого перца, выпить и лечь на 15 минут в горячую ванну. Это при первом недомогании, — рассказывала медик. — Правда, так можно делать относительно здоровому человеку, а не пациентам-сердечникам или пожилым людям. Симптомы простуды проходят.

При этом лечится водкой с перцем женщинам она не рекомендовала. Лучше, говорила, сделать грог: в виноградное вино добавить гвоздику, мед, имбирь и подогреть. Этот напиток дает согревающий эффект после переохлаждения.

— Сейчас насчет алкоголя даже в медицинской среде существуют разные мнения, — отмечала Ирина Войт. — Некоторые говорят, что в разумном количестве можно применять, другие утверждают, что нельзя, потому что не существует безопасных доз. Как кардиолог по специализации я к алкоголю отношусь спокойно. Считаю, что от разумной дозы — не более 50 граммов водки — большого вреда не будет.

У кандидата медицинских наук, врача высшей категории Елены Кишкурно свой взгляд на употребление спиртного во время болезни. Она объяснила, что вирусы, когда попадают в наш организм, начинают вести себя агрессивно. В ответ на это у нас вырабатываться интерферон. Спиртное этому процессу мешает.

— Водка, наоборот, способна добить иммунитет и не давать сутки организму вырабатывать антитела для уничтожения чужеродных веществ, — рассказала Елена Кишкурно. — Почему-то многие считают алкоголь универсальным лекарственным средством, которым лечат не только простуду. А на самом деле ухудшают состояние здоровья, обостряя хронические заболевания и приобретая новые.

При высокой температуре — нужно натереть тело водкой или уксусом?

— Раньше этим часто пользовались, обычно маленьких детей вытирали водкой, — рассказывала Ирина Войт. — А вот уксус вместе с валерианой и водой в равных соотношениях больше подходит при кожном зуде, если нет явных высыпаний.

В тоже время доцент 1-й кафедры детских болезней БГМУ Алексей Чичко предупреждает, что у детей такие растирания повышают риск повреждения кожи и всасывания данных средств.

Что насчет компрессов и намазывания барсучьим жиром?

Известный украинский доктор Евгений Комаровский, не советует родителям использовать в лечении дочек и сыновей натирания барсучьим жиром, что тоже является одним из распространенных способом народной медицины.

— Легенды о полезности обмазывания детей жиром возникли тогда, когда никакого нормального лечения не существовало. Но уже тогда знахари, шаманы и другие волшебники, которые лечили людей в те времена, знали: если человек погибает, и у него при этом нормальная температура, то никаких шансов вылечиться у него нет. Поэтому людей обмазывали жиром, обматывали шкурами, чтобы прекратить теплоотдачу, — объясняет историю происхождения данного способа лечения Евгений Комаровский. — У человека повышалась температура, и это давало определенные шансы на выздоровление. Один из тысячи после этой процедуры выживал.

И тогда, отмечает медик, все в племени обсуждали, что человек выжил, потому что его обмазали жиром животного. Например, медведя или барсука.

— Обмазывание детей жиром животных это абсолютно нецивилизованно, — резюмирует специалист. — Это не имеет никакого отношения к доказательной медицине. Это языческие традиции.

Йодная сеточка лечит от насморка и простуды?

Этот миф опровергли в Минздраве Украины. В ведомстве объяснили, что такой метод лечения скорее вредит здоровью, ведь, если часто наносить на кожу раствор йода, могут появиться раздражения, высыпания, ожоги.

— Нанесение йода на кожу никак не поможет избежать кашля или же избавиться от других симптомов вирусных заболеваний, — заявили в Минздраве Украины. — Благодаря согревающим свойствам йода на некоторое время усилится местная микроциркуляция крови, но не более. Вылечить кашель или насморк йодная сетка не сможет.

Чтобы избавиться от насморка, нужно прогреть нос мешочком с солью или яйцом?

— И это очередная ошибка. Нос закладывает абсолютно по разным причинам, — заявляла кандидат медицинских наук, врач высшей категории Еленой Кишкурно. — В частности, на ранней стадии это может быть связано с отеком носовых ходов, на поздних — с синуситом. Поэтому при первых симптомах, когда мы еще не знаем, что с нами происходит, греть нос не рекомендуется. В частности, при вирусной инфекции такая процедура может усилить распространение вирусов.

По словам медика, гнойные процессы — тоже противопоказания для прогревания пазух. Она советует промывать нос 2−4 раза в день раствором соли или обрабатывать увлажняющим спреем. А лучше всего — обратиться к врачу.

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