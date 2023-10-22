Японцы придумали необычный мотоцикл с четырьмя «ногами» 22.10.2023, 14:06

Как он выглядит?

Suzuki Motor презентовала четырехколесный мотоцикл, который будет способен подниматься по лестнице с помощью своеобразных «ног».

Об этом рассказывает Gadgetfreak.

Сообщается, что инженеры японской машиностроительной компании Suzuki Motor показали концепт MOQBA (Modular Quad Based Architecture) – четырехколесный скутер или мотоцикл, который будет способен подниматься по лестнице с помощью своеобразных «ног».

В компании отметили, что новый мотоцикл можно будет использовать в разных сферах жизни – от робота-курьера до инвалидного кресла или шагающего мусорного бака.

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