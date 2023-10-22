Японцы придумали необычный мотоцикл с четырьмя «ногами»
- 22.10.2023, 14:06
Как он выглядит?
Suzuki Motor презентовала четырехколесный мотоцикл, который будет способен подниматься по лестнице с помощью своеобразных «ног».
Об этом рассказывает Gadgetfreak.
Сообщается, что инженеры японской машиностроительной компании Suzuki Motor показали концепт MOQBA (Modular Quad Based Architecture) – четырехколесный скутер или мотоцикл, который будет способен подниматься по лестнице с помощью своеобразных «ног».
В компании отметили, что новый мотоцикл можно будет использовать в разных сферах жизни – от робота-курьера до инвалидного кресла или шагающего мусорного бака.