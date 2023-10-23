Ученые создали микроскопическую молекулу-врача, способную лечить нас 23.10.2023, 16:16

Технология заменит таблетки и уколы.

Многие из нас при первых признаках болезни бегут в аптеку для покупки таблеток, направленных на борьбу с ней. Но ученые, видимо, считают такой метод лечения слишком обыденным и неэффективным, так как уже трудятся над альтернативой традиционным лекарствам. Они рисуют будущее, в котором мы не просто будем принимать таблетку для лечения своих проблем со здоровьем, а станем запускать внутрь крошечного «помощника», созданного специально для борьбы с вашим недугом. Это не сюжет для фантастического рассказа, а реальные исследования, которые уже ведутся, пишет ScienceAlert.

На данный момент исследователи из Университета Южной Дании и Университета штата Кент изучают возможности гибридных молекул, состоящих из ДНК и белка, которые могут стать основой для создания тех крошечных «помощников» или искусственных форм жизни, о которых мы сейчас поговорим.

Что же такого особенного в этих гибридах? ДНК, составляющая основу нашей генетической информации, дает четкий план или инструкции для важнейших процессов в нашем организме. Однако она имеет свои ограничения при выполнении разнообразных задач. Именно здесь на помощь приходят пептиды. Это цепочки, состоящие из аминокислот — строительных блоков белков. Они универсальны и могут взаимодействовать с окружающей средой самыми различными способами. Соединив способность ДНК к кодированию с универсальностью пептидов, можно создать гибриды для решения очень специфических задач. Например, они могут быть направлены на решение конкретных проблем со здоровьем, доставляя лекарства непосредственно туда, где они необходимы, или побуждая наши иммунные клетки к действию в тех местах, где это требуется, игнорируя другие области. Таким образом можно избежать общего подавления иммунной системы, которому способствуют некоторые имеющиеся лекарства.

Ченгуан Лу, биотехнолог из Университета Южной Дании, рассказал об одной такой интересной возможности. По его словам, у некоторых опасных вирусов нет естественных врагов, что позволяет им доминировать в нашем организме и вне его. Для борьбы с такими вирусами могут быть созданы искусственные формы жизни, нацеленные на их искоренение, что нарушит баланс сил в нашу пользу.

Однако речь пока не идет о полностью сформированных искусственных организмах, заявляют авторы. На данный момент группа исследователей разработала молекулу, представляющую собой смесь ДНК и пептидов, которая получила название конъюгат пептид-ДНК.

Помимо идеи создания этих крошечных помощников, исследование указывает на еще одну интересную перспективу: разработку индивидуальных вирусных вакцин. Представьте себе вакцину, подстраивающуюся специально под определенную болезнь, ваш организм и его потребности на момент лечения. По мнению Лу, такое решение может стать реальностью уже через десять лет.

Наука о комбинировании ДНК и пептидов не является чем-то новым, но она, безусловно, расцветает. За последнее десятилетие эти гибридные молекулы были использованы для создания наноструктур, которые могут сыграть решающую роль в транспортировке лекарств, особенно при таких заболеваниях, как рак. Кроме того, эти крошечные чудеса могут создавать наномашины, которые взаимодействуют с нашими клетками беспрецедентными способами, например, создавая пути в клеточных мембранах, что может стать серьезным подспорьем для целенаправленного лечения.

В заключение следует отметить, что, хотя это исследование находится еще на ранних стадиях, перспектива создания искусственных, но в то же время хорошо адаптируемых и управляемых форм жизни дает возможность заглянуть в будущее медицины уже сейчас. Представьте себе, что у вас есть крошечные союзники, созданные специально под ваш организм и готовые эффективно бороться за ваше здоровье изнутри. Похоже, что эпоха принятия таблеток и гадания о том, помогут ли они, начинает подходить к концу.

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