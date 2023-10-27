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Известный политолог подтвердил смерть Путина в резиденции на Валдае

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  • 27.10.2023, 22:42
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Известный политолог подтвердил смерть Путина в резиденции на Валдае
Валерий Соловей

В Кремле усиленно пытаются скрыть этот факт.

Известный российский политолог Валерий Соловей уверяет, что вечером 26 октября глава РФ Владимир Путин скончался.

Вместе с этим режиму диктатора пришел конец из-за смерти диктатора, уверяет Валерий Соловей.

В своем блоге в YouTube политолог подтвердил информацию о смерти главы РФ.

«Да, ближе к 9 часам вечера четверга, 26 октября, президент России Владимир Путин скончался в своей валдайской резиденции», - рассказал политолог.

Он озвучил прогноз того, что ждет Россию в ближайшем будущем в связи с этим событием.

«Смерть Путина постараются скрывать, уже скрывают. В авторитарных режимах это возможно… Последние два-три месяца его весьма удачно замещал двойник, «двойка» - на жаргоне Федеральной службы охраны. Двойку смогут использовать недолгое время, чтобы прикрывать переход к постпутинскому будущему… Речь идет о максимум 2-3 месяцах», - рассказал Соловей.

Он предупредил, что пока не стоит ожидать ни ослабления диктаторского режима в РФ, ни затишья на фронтах.

«Никаких вольностей и свобод, тем паче мгновенно, не последует. Не будет и деэскалации на фронтах, снижения военной напряженности. Дай бог, чтобы не было ужесточения, потому что власть очень боится общественной реакции… Принято решение еще в октябре, когда Путин уже не мог руководить Россией, о военной эскалации, чтобы выйти на переговоры с Украиной с сильной сделочной позиции», - подчеркнул Соловей.

Он заверил, что путинский режим без Путина не сможет удержаться надолго в России.

«Процесс пошел. Смерть Путина вырвала стержень из режима, который он создал, этот режим начнет осыпаться. Сначала неспешно, а потом заметнее и лавинообразно… Сейчас перед нами начинает открываться то самое окно возможностей. Пришло время выбрать правильную сторону истории», - заявил Соловей.

Первоисточником сенсационной информации стал анонимный Telegram-канал «Генерал СВР», который связывают с российскими спецслужбами. По его версии, глава РФ якобы ушел из жизни в результате онкологической болезни.

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