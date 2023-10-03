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Зеленский о переговорах по вступлению Украины в ЕС: Важна готовность обеих сторон

  • 3.10.2023, 2:09
Зеленский о переговорах по вступлению Украины в ЕС: Важна готовность обеих сторон

Украина точно выполнит свою часть работы - семь рекомендаций Еврокомиссии.

Для начала переговоров по вступлению в Европейский союз нужна готовность к этому как Украины, так и ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз - это вопрос времени. И сейчас ключевая цель страны - начало переговоров о членстве до конца 2023 года.

Президент Украины рассказал, что во время заседания Совета министров ЕС, которое состоялось сегодня в Киеве, он услышал, что такая цель абсолютно возможна.

«Украина точно выполнит свою часть работы - семь рекомендаций Еврокомиссии. И очень важно, чтобы была аналогичная готовность к политическому решению по Украине, по началу переговоров и со стороны Европейского Союза, всех государств-членов», - добавил Зеленский.

Напомним, в прошлом году Украине предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной поставили ряд условий, которые необходимо выполнить для членства.

Сейчас страна рассчитывает начать переговоры о вступлении с ЕС до конца года. Для этого необходимо выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.

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