Политолог: Лукашенко получил «черную метку» мирового масштаба 3.10.2023, 9:06

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Диктатор и его окружение серьезно нервированы.

Белорусские власти продолжают уверять в своем «исключительном гуманизме» — в частности, касательно вывоза «на оздоровление» украинских детей с временно оккупированных территорий.

Обвинения в соучастии в принудительной и незаконной депортации подкрепились реакцией международных структур: Европарламент в недавней резолюции по Беларуси призвал Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко.

И хотя сначала официальный Минск сделал вид, будто все это его мало беспокоит и деятельность по «оздоровлению» детей продолжится, следующие шаги засвидетельствовали, что белорусские власти понимают: тень Гааги не такая уж мнимая и для них очень неприятная.

В конце сентября 2023 года МИД РБ провел брифинг для иностранных дипломатов, аккредитованных в Беларуси. Более того, представителей иностранных посольств пригласили лично посетить «места отдыха детей» и пообщаться с ними и сопровождающими.

Киев вскоре отреагировал на эти меры: МИД Украины в своем официальном комментарии призвал иностранных дипломатов «воздержаться от участия в пропагандистской поездке белорусского режима». Предположительно, этот дипломатический визит должен состояться уже 4 октября, когда иностранным послам устроят встречу с детьми, которые были вывезены из оккупированных Россией Лисичанска и Севорадонецка.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что работа по привлечению к ответственности лиц, причастных к вывозу украинских детей, продолжится как на уровне национального расследования, так и в рамках исследования Международного уголовного суда.

Чем это обернется для Лукашенко и его окружению придется напрягаться, «Филин» обсудил с украинским политологом, директором Института мировой политики Евгением Магдой.

— Думаю, ничего хорошего из этого не будет, — оценивает эксперт меры белорусского режима. - Ведь все мы понимаем, что дети не могли сами решать, где им находиться.

Позиция белорусской власти (как, кстати, и российской) заключается в том, чтобы рассказывать — мы, мол, просто вывезли детей из зоны боевых действий, и все они могут вернуться обратно. Но боевые действия начались с чего? С российской агрессии, с нападения на соседнюю страну. И об этом никто в Украине не забыл. Так же как не забыли, откуда именно был нанесен активный военный удар — это была территория Беларуси.

Я думаю, иностранные дипломаты в том числе четко понимают эту ситуацию, и будут достаточно активно действовать в том направлении, чтобы бороться за возвращение украинских детей домой.

Впрочем, предложения привлечь к ответственности всех причастных к вывозу украинских детей прозвучали уже несколько месяцев назад, однако их практическая реализация потребует немало времени.

— Возможно, в Минске как раз на это рассчитывают: мол, поговорят-поговорят о Гааге и ордере от МУС, да успокоятся? Или это тот случай, когда пересидеть не получится?

— Полагаю, есть существенные различия между действиями Путина, который открыто, на камеры, общался, устраивал рабочие встречи со Львовой-Беловой, и действиями Лукашенко, у которого вопросами детей занимается паралимпиец Талай, — отмечает политолог.

Степень прямой вины Лукашенко гораздо меньше, чем то, что делает Путин. Но абсолютно очевидно, что Международный уголовный суд обращает внимание и на действия белорусского режима в этом направлении.

Естественно, что это нервирует Лукашенко — и, соответственно, нервирует белорусский МИД, который принимает соответствующие меры.

Вспомните, Лукашенко же всегда говорил о «трех братских народах». А сейчас он фактически сам разрушает декларированное «триединство», предпочитая Россию и действуя против Украины — и выглядит в этой ситуации как раз предателем.

А еще дело в том, что тема детей очень чувствительная. Вспомним: после выдачи ордера на арест Путина и Львовой-Беловой — Путин же никуда не ездил, ни в одну страну. Да и про «уполномоченную по делам детей» сейчас очень мало говорят в публичном пространстве. Ведь ордер на арест за принудительный вывоз детей — фактически, это «черная метка» на самом деле мирового масштаба. И абсолютно все, включая Путина и Лукашенко, это четко понимают.

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