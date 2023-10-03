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Всё по классике

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 3.10.2023, 11:09
  • 5,842
Всё по классике

Вот такие они, российские «патриоты».

«Фраза: «пинками загонять солдат на поле боя» — прекрасно отражает реальное отношение российских патриотов к собственным согражданам».

В рядах системных «патриотов» произошёл очередной внутренний конфликт: депутат Госдумы от «СРЗП» Семигин, в попытке выслужиться перед Кадыровым, слегка перегнул с хвалебными одами в адрес его сына, и в конце текста упомянул «батальон «Ахмат», пинками загоняющий солдат ВС РФ на поле боя».

Подобное высказывание моментально разбудило Z-радикалов, кинувшихся писать на «слугу народа» доносы за дискредитацию российской армии.

Семигин же, протрезвев и ещё раз перечитав свой текст, обвинил во всём украинских хакеров, якобы взломавших официальный сайт его движения и опубликовавших данный пост.

Сразу возникает вопрос: с чего бы взламывать сайт ничем не примечательного коррупционера, о котором до сегодняшнего дня никто и не слышал?

«Рассерженных патриотов» подобное оправдание тоже не убедило и они продолжают требовать незамедлительную сдачу мандата и отправку депутата на фронт, «с целью искупить свой проступок кровью».

Впрочем, ничего подобного, разумеется, не произойдёт: Семигина поймут и простят (Кадыров ещё и наградит), а против наиболее буйных Z-радикалов возбудят дела за попытку дестабилизировать внутреннюю обстановку в РФ.

Всё по классике.

К слову, фраза: «пинками загонять солдат на поле боя» — прекрасно отражает реальное отношение российских патриотов к собственным согражданам.

Была бы у них возможность — загнали бы всё население, а сами продолжили бы философствовать и с интересом наблюдать за происходящим из московских ресторанов и баров.

Вот такие они, «патриоты».

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