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Белорусы вошли в тройку иностранцев, которые больше всего покупают квартиры в Польше

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  • 3.10.2023, 15:51
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Белорусы вошли в тройку иностранцев, которые больше всего покупают квартиры в Польше

Купить квартиру может любой иностранный гражданин, пребывающий легально.

Иностранцы все чаще приобретают недвижимость в Польше. Согласно статистике Министерства внутренних дел и администрации, в 2022 году люди с загранпаспортами приобрели их 14 359. В первую тройку покупателей входят беларусы, сообщает Fxmag.pl.

«Наиболее активными на польском рынке недвижимости являются граждане Украины, которым в прошлом году принадлежало 6393 квартиры, что на 40% больше, чем в 2021 году. С началом войны это число систематически увеличивалось», – говорит Эмиль Баста из офиса продаж разработчика WPBM Mój Dom S.A.

Второй по величине группой иностранцев, покупающих квартиры в Польше, являются немцы, которые в 2022 году приобрели около 1,4 тысяч жилых помещений. На третьем месте оказались белoрусы, которые купили в прошлом году не менее 1,3 тысяч квартир.

В Польше купить квартиру может любой иностранный гражданин, легально пребывающий на территории Польши (на основании визы или вида на жительство или в статусе резидента другой страны Евросоюза). Специальное разрешение в Министерстве иностранных дел нужно получать только на покупку частного дома, но не квартиры – разрешения не нужно на то, что называется samodzielny lokal mieszkalny.

Иностранцы с видом на жительство в Польше могут претендовать на кредиты для жилья или для ипотеки. С иностранцами работает большинство популярных банков, каждый имеет свои требования, а владельцам временного вида на жительство кредиты на жилье дают менее охотно, чем людям с постоянным ВНЖ. Ставки по кредитам – 8–9% годовых, но иностранцы могут также претендовать на льготные кредиты для первого жилья под 4% годовых.

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