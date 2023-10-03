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Близкий к российским силовикам Telegram-канал: Один из главных предателей Украины впал в кому

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  • 3.10.2023, 18:24
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Близкий к российским силовикам Telegram-канал: Один из главных предателей Украины впал в кому
Андрей Клюев

Больницу, где он находится, охраняют силовики.

Российские источники сообщают, что бывший глава администрации беглого украинского президента Виктора Януковича Андрей Клюев находится в больнице в очень тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких под круглосуточным наблюдением собственной службы безопасности.

Более того, на данный момент Клюев находится в коме.

Об этом сообщил близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Клюев был влиятельным членом команды Януковича и после «Революции достоинства» в 2014 году сбежал в Россию вместе со своим шефом.

На протяжении последних лет он проживал в РФ, находясь при этом под санкциями. Окружение беглого политика утверждает, что последнее время он безвылазно проживал в доме под Москвой. В политику он не лез и занимался бизнесом, а последний контакт с посторонними у него состоялся почти 2 недели назад. В конце прошлой недели состояние здоровья Клюева резко ухудшилось — у него появилась одышка и сильнейший кашель. Он в экстренном порядке был госпитализирован, охрана взяла больницу под круглосуточную охрану.

Сотрудники больницы диагностировали у него двустороннюю пневмонию, после чего приняли решение ввести пациента в состояние медикаментозной комы. Сейчас к Клюву никого не пускают, включая супругу.

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