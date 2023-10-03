Подарок для Путина

Подарок для Путина10
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 3.10.2023, 20:20
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Россия нанесла удар по армянскому коньяку.
Как все же правильно работает российская система! Армянский парламент принял «некорректное решение», ратифицировав Римский статут, заявил Песков. Россия тут же ответила «корректным» — запретив ввозить на свою территорию армянский коньяк.
Причем, нанесла свой удар превентивно: на КПП Верхний Ларс около 60 коньячных фур из Армении стоят уже две недели. Таможенники определяют его подлинность.
Не удивимся, если после сегодняшнего «подарка» Путину, которому теперь под страхом Гааги в Армению не попасть, весь коньяк будет признан поддельным.
Telegram-канал «СерпомПо»