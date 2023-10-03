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Подарок для Путина

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 3.10.2023, 20:20
  • 9,232
Подарок для Путина

Россия нанесла удар по армянскому коньяку.

Как все же правильно работает российская система! Армянский парламент принял «некорректное решение», ратифицировав Римский статут, заявил Песков. Россия тут же ответила «корректным» — запретив ввозить на свою территорию армянский коньяк.

Причем, нанесла свой удар превентивно: на КПП Верхний Ларс около 60 коньячных фур из Армении стоят уже две недели. Таможенники определяют его подлинность.

Не удивимся, если после сегодняшнего «подарка» Путину, которому теперь под страхом Гааги в Армению не попасть, весь коньяк будет признан поддельным.

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