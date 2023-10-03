В Севастополе раздались взрывы

В Севастополе раздались взрывы2
- 3.10.2023, 21:24
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Сработала воздушная тревога.
Во временно оккупированном Севастополе вечером во вторник, 3 октября, объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил незаконно назначенный оккупационными властями «губернатор» города Михаил Развожаев.
Позднее российское Минобороны заявило якобы об «обнаружении и уничтожении» украинской противокорабельной ракеты Нептун над северо-западной частью акватории Черного моря у берегов временно оккупированного Крыма.
Местные Telegram-каналы также пишут о звуках взрывов в городе и якобы «работу ПВО». Жителей Севастополя призывают находиться в укрытиях.
Telegram-канал ЧП Севастополь сообщает, что морской и наземный транспорт в городе прекратил движение на время воздушной тревоги.