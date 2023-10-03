Как лучший белорусский тренер переехал в Россию и стал почти никем 3.10.2023, 21:35

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Виктор Гончаренко

Гончаренко считался одним из самых перспективных футбольных специалистов в Европе.

На выходных в чемпионате России по футболу произошел скандал, в связи с которым вновь вспомнили о лучшем белорусском футбольном тренере.

После того, как «Урал» повел в счете в матче с «Ростовом» 2:0, судья назначил ошибочный пенальти в ворота первой команды, а затем несправедливо удалил ее игрока – так поединок завершился вничью 2:2.

Расстроенный и возмущенный таким судейством главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко в ответ на вопросы на флэш-интервью и пресс-конференции просто молчал. Таким образом он выразил свой протест: в случае невыхода к журналистам специалисту грозил бы штраф.

UDF рассказывает на примере лучшего белорусского тренера, что Россия делает с людьми, уехавшими туда на работу: как Виктор Гончаренко из перспективного специалиста стал в РФ почти никем.

В каком статусе Гончаренко ехал на работу в Россию

Уроженец Хойников уже в молодости стал тренером-сенсацией. В 30 лет он занял пост главного тренера борисовского БАТЭ, а уже меньше, чем через год, вывел почти неизвестную в Европе команду в групповой раунд Лиги чемпионов – впервые в истории независимой Беларуси.

Кроме того, на тот момент Гончаренко стал самым молодым главным тренером в истории Лиги чемпионов.

Всего тренер выводил БАТЭ в группу ЛЧ трижды: команда из провинциального белорусского города обыграла там «Баварию» и «Рому», сыграла вничью с «Ювентусом» и «Миланом».

Гончаренко считался одним из самых перспективных тренеров в Европе, т.к. отличался прогрессивными взглядами не только в футбольном деле, но и жизни. Когда в 2013 году, в 36 лет, тренер отправился покорять Россию (по информации СМИ «Кубань» предложила ему зарплату в миллион долларов в год), казалось, что лишь ступенька перед карьерой в ведущих западных лигах.

К чему пришел Гончаренко за 10 лет работы в РФ

За прошедший период белорусский тренер сменил ряд команд. С одной стороны, почти везде он показывал хороший спортивный результат, с другой – при этом сталкивался с жестокой российской действительностью.

Из «Кубани» и «Краснодара» Гончаренко уволили из-за своенравности руководства, наплевавшего на спортивные результаты команды. Из «Урала» тренер ушел сам – ходили слухи, что руководитель клуба просил его «сдать» матч.

В ЦСКА, единственном топовом клубе, куда пригласили Гончаренко, он занимал с командой второе место, но болельщики-максималисты тренером остались недовольны.

В результате в конце 2022 года Гончаренко вернулся в клуб-середняк, который некогда покинул сам – «Урал». И, как видно по свежему судейскому скандалу, авторитета в России, несмотря на достойные спортивные результаты, у него почти не осталось.

В прошлом Гончаренко рассказывал, что пытался учить английский, но на учебу не хватало времени. Вероятно, за минувшие годы он свои знания так и не подтянул. Вместо того, чтобы начать делать карьеру в Европе, уехав на работу в Польшу, Чехию, Венгрию или другую страну, тренер по каким-то причинам продолжает вариться во внутреннем российском котле – клубы из РФ отстранены от международных соревнований.

Но находясь в России, Гончаренко деградирует не только как специалист, но и как личность. Прежде человек с прогрессивными взглядами, который не боялся высказываться на ту или иную тему, теперь предпочитает отмалчиваться.

В 2020 году Гончаренко заявил о ситуации в Беларуси:

«Считаю происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его. Поддерживаю требования честного подсчета голосов на выборах. Попытался проголосовать на участке в посольстве Беларуси в Москве, но ожидание в очереди очень растянулось. Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге все равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали».

Но за три прошедших год Гончаренко больше на тему гуманитарной катастрофы в Беларуси не высказывался. А на тему войны России против Украины сделал лишь одно заявление и крайне обтекаемое.

«Не могу представить, что мы все можем быть врагами с украинским народом, с белорусским. Для меня это ненормально. Я же хорошо помню СССР», — сказал тренер, добавив, что больше всего ему хочется, «чтобы ситуация в мире стала лучше, чтобы все закончилось, потому что люди гибнут».

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