Кремлевский ковчег в ожидании шторма 2 Владимир Халип

30.10.2023, 14:24

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Владимир Халип

Тревога нарастала.

Осенний мрак. Радостей мало. Хороших новостей, которых так долго ждали, нет и не будет. А потому каждый придумывает реальность на свой лад. Надо же как-то утешить себя. И друзьям позвонить, и ошарашить внезапно: «Слыхали?» Нет, не слышали ничего такого и даже предположить не могли. Неужели случилось – вот так, внезапно? А потому и не знает никто, как быть и что делать. Плакать, рыдать или вообразить, что все это чей-то злой, пустопорожний розыгрыш. Но почему телек полон всякой похабщиной, а пронзительной музыки давно любимого всеми балета нет ни на одном канале?

Начальники перешептываются. Политики сосредоточенно смотрят куда-то в туманную даль. Редакторы придворных газет чешут репу. И запоздалый некролог в подобной ситуации может быть так же вреден, как и слишком поспешный. Вот только никто ничему уже не удивляется. Приучены. Страна в таких случаях не торопится с новостями. Конечно, с компьютером вроде бы легче, чем было тогда, во времена совсем глухие. Но прежняя радиоточка была в чем-то добрее, душевнее. И, запуская знакомый балет, позволяла народу хотя бы вздохнуть, подготовиться. А тут – глушь, тьма беспросветная.

Наконец, к исходу недели проклюнулось что-то. И, как будто, все так и есть. Верить или не верить? А вообще-то, кто конкретно озвучил эту новость? Соловьев? Тот, который всегда в телевизоре? Нет, который в фейсбуке иногда. Будто бы все случилось в четверг, в 8.42. И теперь вот не могут решить, как быть, куда бежать. Слишком много возникло вопросов. И есть опасения, что страна может сорваться в истерику. Сами же много лишнего наболтали. Не кто-нибудь, а спикер госдумы сгоряча заявил какую-то жуть: «Нет Путина, нет России». А всем, кто поверил, как жить?..

Шли дни, но ясность не наступала. Те, кому было на все начхать, шатались по кабакам и ждали внештатного бабьего лета, обещанного в связи с предвыборной президентской компанией. А вот все те, кто с думским спикером был заодно, возмущались режимом секретности и жадно глотали пустопорожние теленовости. И даже наловчились из них выуживать тайный смысл и всякий подтекст.

Еще занятная новость – есть о чем подумать. Путину воздвигли в Кремле новый рабочий стол. Похоже, всей страной строили. Роскошный. Могучий. Не такой, как тот, пятнадцатиметровый, за которым он когда-то Макрона принимал. Новый напоминает то ли капитанскую рубку ковчега, то ли вообще бассейн на каком-нибудь океанском теплоходе. Что бы все это значило? Да никак он на экватор нацелился? А вот и он сам – какая радость, жив и здоров!.. Нет, это старая съемка, до того… Это он принимает религиозных деятелей. Они сбились в стайку. Черные сутаны. Белые тюрбаны. И он на противоположной стороне. В чем-то их убеждает. Или о чем-то просит? Неужели что-то знал или предчувствовал?

Тревога нарастала. И тут решительно вмешался пресс-секретарь Песков: «Это, знаете, относится к категории абсурдных информационных уток… Ничего, кроме улыбки, это, конечно, не вызывает». Утешил! Если это абсурдная информация, зачем ее опровергать? Да еще на кремлевском уровне. Если все так просто, хватило бы реплики в разделе «Курьезы». Не иначе, темнят. Что-то тут не так. Умер, или жив и затевает новые козни с далеким прицелом? Очень похоже, что где-то в системе снова замыкание. Провод искрит.

Чего проще – простое явление вождя народу. В любом виде. Ловит карасиков в осеннем пруду. Запускает ракету на космодроме. Или персонально ведет журавликов в сторону южной границы. И вопрос снят. Клеветники посрамлены. Электорат ликует. Так нет же! Затаился. Выжидает.

И дождался. В Махачкалу прилетел самолет из Тель-Авива. Его уже поджидали полторы тысячи встречающих. В основном, парни и здоровые мужики под знаменами ХАМАСа. До прилета самолета они еще успели обшарить здание, пройтись по магазинам и складам. Полиция и служащие пытались убеждать толпу. Результат был давно известный. И тогда командир экипажа попросил пассажиров не открывать двери. Потому что толпа уже вырвалась на взлетную полосу. Но как это прилетев, не выходить?

А возмущенные и на удивление организованные встречающие уже дотошно проверяли паспорта у тех, кто прилетел этим злополучным рейсом. Кого они искали и кто их послал в аэропорт – вопрос праздный и неуместный. Чудовище, которое застенчиво дремало, пробудилось. Имперская идея обрела свои конкретные формы. Она все та же. Ее четкое описание – в документах Нюрнбергского процесса. Напрасно их сдали в архив.

С Путиным или без, но из всей этой мути как-то выгребать придется. Многие уже догадались, что всемирный потоп не за горами. И это не какие-то там преданья старины глубокой, а вполне предсказуемое и близкое будущее. Кремлевский ковчег, в котором каждой твари далеко не по паре, а еще сколько их по всяким закоулкам, уже давно и довольно ощутимо покачивает. И может однажды сорвать с якоря все это громоздкое сооружение и унести в неведомое и злое пространство.

А вот уже и с далеких Васюганских болот наплывает какая-то скрепная взвесь и муть. И ветер не унимается. И по Северному Кавказу пошла темная и злая волна. Там даже по гостиницам уже ловят кого-то и что-то жгут. Все как прежде, в библейские времена. Вот только нигде не видно того самого голубя с зеленой веточкой в клюве. Похоже, что-то навсегда прозевали. Не тем занимались. Не тех выбирали в друзья и попутчики. И к Арарату, как это было в незапамятные времена, уже никому никогда не причалить.

Эрдоган не позволит.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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