Украинские танкисты мастерски уничтожили позицию врага в Запорожском направлении

Украинские танкисты мастерски уничтожили позицию врага в Запорожском направлении1
- 30.10.2023, 17:47
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Прицельный удар попал на видео.
В Национальной гвардии Украины показали прицельный удар танкистов бригады «Червона калина» по противнику в районе поселка Вербовое Запорожской области. Российские захватчики в результате потеряли четырех оккупантов, средства РЭБ и боекомплект.
Кадрами, снятыми дроном, поделился командующий НГ Украины Александр Пивненко. Он опубликовал запись в понедельник, 30 октября, на своем канале в Telegram.
Танкисты-нацгвардейцы мастерски уничтожили позицию оккупантов, отметил Пивненко.
«Аэроразведчики бригады «Червона калина» выявили активность в одной из посадок. Группа противника разместилась под раскидистым деревом и с помощью антидронового ружья пыталась посадить дрон наших разведчиков», – рассказал командующий Национальной гвардией.