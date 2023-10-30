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Украинские танкисты мастерски уничтожили позицию врага в Запорожском направлении

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  • 30.10.2023, 17:47
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Украинские танкисты мастерски уничтожили позицию врага в Запорожском направлении

Прицельный удар попал на видео.

В Национальной гвардии Украины показали прицельный удар танкистов бригады «Червона калина» по противнику в районе поселка Вербовое Запорожской области. Российские захватчики в результате потеряли четырех оккупантов, средства РЭБ и боекомплект.

Кадрами, снятыми дроном, поделился командующий НГ Украины Александр Пивненко. Он опубликовал запись в понедельник, 30 октября, на своем канале в Telegram.

Танкисты-нацгвардейцы мастерски уничтожили позицию оккупантов, отметил Пивненко.

«Аэроразведчики бригады «Червона калина» выявили активность в одной из посадок. Группа противника разместилась под раскидистым деревом и с помощью антидронового ружья пыталась посадить дрон наших разведчиков», – рассказал командующий Национальной гвардией.

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