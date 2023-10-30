Украинские танкисты мастерски уничтожили позицию врага в Запорожском направлении 1 30.10.2023, 17:47

1,324

Прицельный удар попал на видео.

В Национальной гвардии Украины показали прицельный удар танкистов бригады «Червона калина» по противнику в районе поселка Вербовое Запорожской области. Российские захватчики в результате потеряли четырех оккупантов, средства РЭБ и боекомплект.

Кадрами, снятыми дроном, поделился командующий НГ Украины Александр Пивненко. Он опубликовал запись в понедельник, 30 октября, на своем канале в Telegram.

Танкисты-нацгвардейцы мастерски уничтожили позицию оккупантов, отметил Пивненко.

«Аэроразведчики бригады «Червона калина» выявили активность в одной из посадок. Группа противника разместилась под раскидистым деревом и с помощью антидронового ружья пыталась посадить дрон наших разведчиков», – рассказал командующий Национальной гвардией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».