США отменяют авиарейсы из Израиля 30.10.2023, 22:39

4,832

В Госдепе назвали причину.

Соединенные Штаты Америки отменяют чартерные авиарейсы из Израиля, поскольку на них отсутствует спрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Государственного департамента США Мэтью Миллера.

По его словам, спрос на авиарейсы из Израиля «последовательно» снижается, а в воскресенье, 29 октября, самолет вылетел всего с пятью пассажирами.

«Я думаю, что из того количества мест, которое мы предложили, реально заполнено было около 25%. Мы уведомили всех, что завтрашний чартерный рейс - последний, который мы планируем, так что если они хотят улететь, то сейчас самое время это сделать. Не ждите другого рейса», - отметил Миллер.

Он уточнил, что США в режиме реального времени продолжат оценивать, есть ли дополнительный спрос на авиарейсы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».