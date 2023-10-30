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США отменяют авиарейсы из Израиля

  • 30.10.2023, 22:39
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США отменяют авиарейсы из Израиля

В Госдепе назвали причину.

Соединенные Штаты Америки отменяют чартерные авиарейсы из Израиля, поскольку на них отсутствует спрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Государственного департамента США Мэтью Миллера.

По его словам, спрос на авиарейсы из Израиля «последовательно» снижается, а в воскресенье, 29 октября, самолет вылетел всего с пятью пассажирами.

«Я думаю, что из того количества мест, которое мы предложили, реально заполнено было около 25%. Мы уведомили всех, что завтрашний чартерный рейс - последний, который мы планируем, так что если они хотят улететь, то сейчас самое время это сделать. Не ждите другого рейса», - отметил Миллер.

Он уточнил, что США в режиме реального времени продолжат оценивать, есть ли дополнительный спрос на авиарейсы.

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