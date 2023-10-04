В ВСУ высказались по поводу угрозы со стороны Беларуси
- 4.10.2023, 3:56
- 1,478
Киев усиливает оборону на белорусском направлении.
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что Украина усиливает оборону на белорусском направлении.
У спикера Воздушных сил ВСУ спросили, есть ли гарантии, что со стороны Беларуси сейчас не будет российских атак на Украину. В ответ Юрий Игнат отметил, что на белорусской территории Россия держит зенитно-ракетные комплексы, «Искандеры» и авиацию, хотя и в меньшем количестве по сравнению с началом войны.
«Ждать можно чего угодно. Мы не питаем иллюзий, что чего-то там не произойдет», – подчеркнул он.
По словам Игната, на северных границах сейчас развернута группировка украинских войск, усиливается ПВО и заграждения различных типов, включая минные.
«Это все линия фронта. И с этой линии фронта может прилететь. Поэтому никаких иллюзий не оставляем, а усиливаем эти направления», – говорит военный.