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В ВСУ высказались по поводу угрозы со стороны Беларуси

  • 4.10.2023, 3:56
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В ВСУ высказались по поводу угрозы со стороны Беларуси

Киев усиливает оборону на белорусском направлении.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что Украина усиливает оборону на белорусском направлении.

У спикера Воздушных сил ВСУ спросили, есть ли гарантии, что со стороны Беларуси сейчас не будет российских атак на Украину. В ответ Юрий Игнат отметил, что на белорусской территории Россия держит зенитно-ракетные комплексы, «Искандеры» и авиацию, хотя и в меньшем количестве по сравнению с началом войны.

«Ждать можно чего угодно. Мы не питаем иллюзий, что чего-то там не произойдет», – подчеркнул он.

По словам Игната, на северных границах сейчас развернута группировка украинских войск, усиливается ПВО и заграждения различных типов, включая минные.

«Это все линия фронта. И с этой линии фронта может прилететь. Поэтому никаких иллюзий не оставляем, а усиливаем эти направления», – говорит военный.

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