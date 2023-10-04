Палата представителей США впервые в истории отправила спикера в отставку 4.10.2023, 7:44

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Кевин Маккарти занимал должность менее года.

Члены Палаты представителей США впервые в истории отстранили от должности спикера, поддержав отставку Кевина Маккарти. Он занимал ее менее года.

За отставку Маккарти было 216 голосов, в том числе восемь от представителей Республиканской партии, против — 210.

Теперь Палата представителей США должна избрать нового спикера, однако, как пишет CNN, четкой альтернативной кандидатуры, у которой была бы поддержку для победы, нет

Временно исполнять обязанности спикера нижней палаты Конгресса будет союзник Маккарти, республиканец Патрик МакГенри из Северной Каролины.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заверил, что независимо от решения по отставке Маккарти Конгресс США одобрит новую помощь Украине.

Предложение уволить Маккарти выдвинул представитель Республиканской партии Мэтт Гетц из-за медленных темпов принятия законодательства о финансировании правительства, пишет Reuters.

Со своей стороны демократы считают Маккарти ненадежным после того, как он не пошел на сделку о расходах с президентом Джо Байденом, и возмущены его решением дать зеленый свет расследованию импичмента президента без предварительного голосования, пишет Голос Америки.

Республиканец Маккарти стал спикером Палаты представителей США 7 января. Для того, чтобы его поддержать, понадобилось четыре дня и 15 исторических попыток голосования — это были самые длительные выборы спикера в США за последние 164 года.

30 сентября Маккарти изъял $6 миллиардов на поддержку Украины из законопроекта о временном финансировании правительства США, чтобы принять документ и избежать шатдауна — приостановки работы правительства. Он заявил, что этот вопрос должны рассмотреть отдельно позже.

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