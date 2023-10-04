В центре Москве возле Кремля прозвучала воздушная тревога
- 4.10.2023, 7:49
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По громкоговорителю объявили о чрезвычайной ситуации.
В ночь на среду, 4 октября, В центре Москве недалеко Кремля прозвучала воздушная тревога.
Соответствующие видео начали публиковать в социальных сетях.
Звук тревоги было слышно в центре Москвы.
На Якиманке по громкоговорителю объявили о чрезвычайной ситуации.
Ранее российские власти заявляли, что на территории страны-агрессора РФ проверят работоспособность средств оповещения.