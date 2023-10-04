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СМИ: Дипломаты ЕС отказались от пропагандистской поездки к похищенным Лукашенко украинским детям

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  • 4.10.2023, 9:24
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СМИ: Дипломаты ЕС отказались от пропагандистской поездки к похищенным Лукашенко украинским детям

Мероприятие белорусских властей решили проигнорировать.

По информации «Белсата», дипломаты Евросоюза и Великобритании не примут участие в посещении незаконно вывезенных в Беларусь украинских детей.

На прошлой неделе в МИД Украины заявили, что 4 октября в Беларуси собираются организовать посещение иностранными дипломатами, аккредитованными в Минске, мест «проживания, обучения и оздоровления» украинских детей, вывезенных из оккупированных городов Лисичанск и Северодонецк Луганской области.

В заявлении МИД Украины отмечалось, что это мероприятие имеет целью «легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий». Официальный Киев призвал дипломатические представительства, получившие соответствующие приглашения в Минске, воздержаться от участия в «пропагандистской поездке беларусского режима».

По информации «Белсата», дипломаты ЕС и Великобритании в поездке 4 октября принимать участие не будут.

Напомним, 22 сентября в МИД Беларуси прошел брифинг для иностранных дипломатов, на котором представитель министерства пытался оправдаться за незаконный вывоз украинских детей с оккупированных Россией территорий в Беларусь. Встреча состоялась на фоне призывов выдать ордер на арест Александра Лукашенко за совершение этого преступления. Тогда иностранным дипломатам рассказали, что якобы белорусская сторона действует полностью прозрачно и в соответствии со всеми юридическими требованиями при вывозе и пребывании украинских детей на территории Беларуси.

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