Бегство в Новороссийск: Черноморский флот РФ покинул «неприступный» Севастополь 4.10.2023, 10:19

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Что осталось у оккупантов в крымских бухтах?

На этой неделе OSINT-исследователи опубликовали снимки российских военных кораблей, находящихся в бухтах Феодосии и Новороссийска, подтверждающие заявление ГУР, что Черноморский флот РФ выводит корабли из Севастополя. Как изменилась расстановка сил в Черном море, что осталось в «неприступном для врагов» герое-герое, какие боевые возможности у этих кораблей и какие угрозы они несут Украине, разбирался сайт «Крым.Реалии».

Новая база в Феодосии

В понедельник, 2 октября, OSINT-исследователь, работающий под именем MT Anderson, разместил в соцсети Х (бывшая Twitter) спутниковые фотографии высокого разрешения морского порта в Феодосии в аннексированном Россией Крыму. Эксперт определил российские корабли, которые находятся в порту или временно из него вышли.

🇷🇺BSF: FEODOSIA🇷🇺

0.5M📷 from 2 Oct 2023. While the new Karakurt Class corvette has departed, we see 2x Alexandrit Class, 1x Buyan-M, 1x Ropucha, 1x Tarantul Class and 1x Pr. 22160 (1st time I've seen that class here). Also, grain thief GOLDEN YARA is still loading her plunder. pic.twitter.com/qbLnfllQuJ — MT Anderson (@MT_Anderson) October 2, 2023

Так, MT Anderson пишет, что «корвет класса Karakurt пока ушел». Речь идет о новом МРК «Циклон», который единственный на Черноморском флоте РФ в этом классе. В прошлую пятницу российские и грузинские СМИ сообщали, что «Циклон» зашел в порт Сухуми в непризнанной Абхазии для участия в мероприятиях, посвященных так называемому «Дню победы и независимости Абхазии».

В результате анализа спутниковых снимков эксперт определил, что в Феодосийском порту находятся:

2 базовых тральщика проекта 12700 «Александрит»;

1 малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М»

1 большой десантный корабль класса Ropucha по классификации НАТО – это БДК проекта 775;

1 корабль класса Tarantul – это пограничный сторожевой корабль проекта 205П

1 патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков».

Последний впервые замечен в Феодосии, отмечает исследователь.

26 сентября MT Anderson сообщал, что в данном порту находились те же корабли, кроме патрульного проекта 22160 и акцентировал внимание на том, что МРК проекта 21631 «Буян-М» и МРК «Циклон» являются носителями крылатых ракет типа «Калибр». В соответствии с тактико-техническими характеристиками каждый из этим МРК может нести по восемь крылатых ракет.

В конце июня стало понятно, что россияне устроили новую флотскую базу в Феодосии. 29 июня MT Anderson опубликовал спутниковый снимок, на котором в акватории порта Феодосии как минимум один десантный корабль проект 1171, два тральщика и несколько барж с отражателями.

С учетом того, что Феодосия расположена относительно близко к Керченскому проливу и Керченскому (Крымскому) мосту, можно сделать вывод, что данная гавань для российских военных приобретает уже стратегическое значение.

Поэтому организована оборона этого порта как важного военного объекта: на входе в гавань обустроены боновые заграждения, тральщики в акватории явно выполняют функцию «кораблей охраны водного района», а десантные корабли, предположительно, доставляют в Феодосию груз, необходимый для логистики армии РФ в Крыму.

При этом, баржи с уголковыми отражателями, скорее всего, играют роль «ложных целей» на случай возможной атаки противокорабельными ракетами, имеющими радиолокационную головку самонаведения.

Бегство в Новороссийск

Новороссийская военно-морская база была сформирована более века назад, в 1916 году. При СССР в Новороссийске всегда базировалась часть кораблей флотской группировки в Черном море.

В апреле 1947 года Новороссийская ВМБ была расформирована и преобразована в Управление охраны водного района Новороссийска. Затем с 1950 по 1960 годы соединение именовалось 109-й бригадой охраны водного района, а после ее расформирования в ходе сокращения Вооруженных сил Новороссийск на длительное время стал Военно-морским районом тылового базирования Черноморского флота.

После распада Советского союза НВМБ воссоздана в 1997 году и это оперативно-тактическое территориальное объединение в составе Черноморского флота России. В боевой состав базы входит соединение кораблей охраны водного района, противолодочные и противоминные корабли, береговое ракетно-артиллерийское соединение, части морской пехоты и инженерной службы, поисково-спасательные и гидрографические суда, части тыла и судоремонта, а также ряд подразделений и служб обеспечения. Зона ответственности Новороссийской ВМБ – от границ с Грузией на Черном море до границ с Украиной на Азовском море.

Россия продолжала расширять и укреплять Новороссийскую ВМБ. В сентябре 2015 года возведены причалы для размещения дизель-электрических подводных лодок нового поколения – проекта 636.3 «Варшавянка».

За месяц до полномасштабного военного вторжения российской армии в Украину российские СМИ сообщали, что основной этап строительства военно-морской базы в Новороссийске, которая станет узловым местом стоянки подводных лодок Черноморского флота, завершен. Построены новые причалы, защитные портовые сооружения штаб, учебные корпуса и спецхранилища. Кроме основных, построены и вспомогательные объекты, 26 зданий и сооружений береговой инфраструктуры введено в эксплуатацию.

Озвучивались мнения экспертов, что вторая полноценная база ЧФ укрепит все Черноморское побережье России. В случае необходимости там смогут базироваться и большие корабли. Когда работы будут полностью завершены, база сможет принимать более 100 современных боевых кораблей водоизмещением от 1,5 до 30 тысяч тонн.

Однако, успешные атаки Украины сначала на крейсер «Москва», а затем и на другие корабли и катера Черноморского флота РФ вынудили командование перебазировать часть их Севастополя в Новороссийск. Аналитики говорили о такой возможности еще весной, но сейчас это уже видно на практике.

🇷🇺BSF: NOVOROSSIYSK🇷🇺

0.5M📷 from 1 Oct 2023. If ever there were a good time to hit Novo...

2x Grigorovich

1x Krivak

URSA MAJOR (back from Tartus, still loaded)

all in close proximity + ⬇️⬇️

3x KILO

3x Ropucha

1x Pr. 22160

1x Pr. 21631

1x Ivan Gren

1x Alligator pic.twitter.com/35pCVEHEwo — MT Anderson (@MT_Anderson) October 2, 2023

Исходя из спутниковых снимков, которые MT Anderson опубликовал в воскресенье, в Новороссийске находятся:

2 фрегата типа «Адмирал Григорович»;

1 МРК проекта 21631 «Буян-М»;

3 подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка»;

1 сторожевой корабль проекта 1135 «Буревестник»;

1 патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков»

3 БДК проекта 775

1 БДК «Иван Грен» – проект 11711

1 БДК проекта 1171 «Тапир».

Из них фрегаты, МРК и подводные лодки являются носителями КР «Калибр», корабли могут нести до 8 ракет, подлодки до 4-х.

При этом, Новороссийская ВМБ еще в ноябре прошлого года стала уязвимой для ударов после атаки украинского морского дрона на нефтегавань «Шесхарис» в порту Новороссийска.

В начале августа нынешнего года в акватории порта Новороссийска были повреждены так называемый плавучий нефтяной маяк и БДК «Оленегорский горняк», входящий в состав Северного флота.

Что осталось в Севастополе?

Севастопольская бухта является лучшей на Черном море для размещения военного флота – ее протяженность 7,5 км, в ней имеется множество ответвлений – небольших бухт, из которых самая крупная – Южная – вдается в сушу на 2,3 км. Чтобы защитить Севастопольскую бухту от штормовых западных ветров, в советское время были построены Северный и Южный молы. Более 70% побережья бухты заняты структурами Черноморского флота РФ – причалами, складами и другой инфраструктурой.

За пределами Севастопольской бухты корабли ЧФ также базируются в Карантинной и Стрелецкой бухтах. С учетом опубликованных MT Anderson снимков кораблей в Феодосии и Новороссийске можно подсчитать, сколько осталось в Севастополе. Начнем с носителей КР «Калибр».

Так, в составе ЧФ 3 фрегата проекта 11356Р «Буревестник». Из них «Адмирал Григорович» находится на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», а «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», как упоминалось, в Новороссийске.

Также в боевом составе флота 4 малых ракетных корабля проекта 21631 «Буян-М»: «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия» и «Грайворон». После начала войны бортовые номера и названия кораблей закрашены, поэтому не всегда можно достоверно установить, где и какой находится. Как уже упоминалось, по одному МРК данного проекта находятся в Феодосии и Новороссийске. Следовательно, в Севастополе могут находиться два таких малых ракетных корабля.

Носителями КР также являются подводные лодки ЧФ. В составе 6 подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» и 1 подлодка «Алроса» проекта 877В «Палтус». Подлодка «Ростов-на-Дону» повреждена украинской ракетой при ремонте в сухом доке Севморзавода, еще 3 стоят в Новороссийске. Таким образом, в Севастополе могут находиться 2 «Варшавянки» и «Алроса».

В воскресенье, 1 октября, телеграм-канал «Крымский ветер» опубликовал фотографию с единственной подлодкой в месте базирования в Южной бухте Севастополя – это «Алроса». Две «Варшавянки», предположительно, могут находиться на дежурстве в море.

Таким образом, из 12 потенциальных носителей КР «Калибр» 5 могут находиться в Севастополе, то есть меньше половины.

Из двух сторожевых кораблей проекта 1135 «Буревестник» один находится в Новороссийске, другой в Севастополе.

Из четырех патрульных кораблей проекта 22160 типа «Василий Быков» 1 находится в Феодосии, 1 в Новороссийске и, соответственно, 2 в Севастополе.

Больше всего в Севастополе осталось больших десантных кораблей. Их 6 в составе ЧФ: 2 БДК проекта 1171 «Тапир» и 4 БДК проекта 775. Также в Черное море перед началом войны были заведены 6 БДК – 3 с Северного флота РФ и 3 с Балтфлота. Из них «Оленегорский горняк» поврежден в Новороссийске, а БДК «Минск» уничтожен в сухом доке Севморзавода.

С учетом того, что в Феодосии стоит 1 БДК проекта 775, а в Новоросийске – 3 БДК проекта 775 и 1 БДК проекта «Тапир», в Севастополе могут находиться 1 БДК проекта «Тапир» и 4 БДК проекта 775.

Кроме того, в бухтах Севастополя находятся тральщики, МРК проекта «Молния-1», малые противолодочные корабли, разведывательные корабли, суда вспомогательного флота, десантные катера и т. д.

Таким образом, можно утверждать, что Черноморский флот РФ вывел из бухт Севастополя наиболее боеспособные и используемые в боевых действиях против Украины корабли.

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