закрыть
4 октября 2023, среда, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бегство в Новороссийск: Черноморский флот РФ покинул «неприступный» Севастополь

  • 4.10.2023, 10:19
  • 1,182
Бегство в Новороссийск: Черноморский флот РФ покинул «неприступный» Севастополь

Что осталось у оккупантов в крымских бухтах?

На этой неделе OSINT-исследователи опубликовали снимки российских военных кораблей, находящихся в бухтах Феодосии и Новороссийска, подтверждающие заявление ГУР, что Черноморский флот РФ выводит корабли из Севастополя. Как изменилась расстановка сил в Черном море, что осталось в «неприступном для врагов» герое-герое, какие боевые возможности у этих кораблей и какие угрозы они несут Украине, разбирался сайт «Крым.Реалии».

Новая база в Феодосии

В понедельник, 2 октября, OSINT-исследователь, работающий под именем MT Anderson, разместил в соцсети Х (бывшая Twitter) спутниковые фотографии высокого разрешения морского порта в Феодосии в аннексированном Россией Крыму. Эксперт определил российские корабли, которые находятся в порту или временно из него вышли.

Так, MT Anderson пишет, что «корвет класса Karakurt пока ушел». Речь идет о новом МРК «Циклон», который единственный на Черноморском флоте РФ в этом классе. В прошлую пятницу российские и грузинские СМИ сообщали, что «Циклон» зашел в порт Сухуми в непризнанной Абхазии для участия в мероприятиях, посвященных так называемому «Дню победы и независимости Абхазии».

В результате анализа спутниковых снимков эксперт определил, что в Феодосийском порту находятся:

2 базовых тральщика проекта 12700 «Александрит»;

1 малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М»

1 большой десантный корабль класса Ropucha по классификации НАТО – это БДК проекта 775;

1 корабль класса Tarantul – это пограничный сторожевой корабль проекта 205П

1 патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков».

Последний впервые замечен в Феодосии, отмечает исследователь.

26 сентября MT Anderson сообщал, что в данном порту находились те же корабли, кроме патрульного проекта 22160 и акцентировал внимание на том, что МРК проекта 21631 «Буян-М» и МРК «Циклон» являются носителями крылатых ракет типа «Калибр». В соответствии с тактико-техническими характеристиками каждый из этим МРК может нести по восемь крылатых ракет.

В конце июня стало понятно, что россияне устроили новую флотскую базу в Феодосии. 29 июня MT Anderson опубликовал спутниковый снимок, на котором в акватории порта Феодосии как минимум один десантный корабль проект 1171, два тральщика и несколько барж с отражателями.

С учетом того, что Феодосия расположена относительно близко к Керченскому проливу и Керченскому (Крымскому) мосту, можно сделать вывод, что данная гавань для российских военных приобретает уже стратегическое значение.

Поэтому организована оборона этого порта как важного военного объекта: на входе в гавань обустроены боновые заграждения, тральщики в акватории явно выполняют функцию «кораблей охраны водного района», а десантные корабли, предположительно, доставляют в Феодосию груз, необходимый для логистики армии РФ в Крыму.

При этом, баржи с уголковыми отражателями, скорее всего, играют роль «ложных целей» на случай возможной атаки противокорабельными ракетами, имеющими радиолокационную головку самонаведения.

Бегство в Новороссийск

Новороссийская военно-морская база была сформирована более века назад, в 1916 году. При СССР в Новороссийске всегда базировалась часть кораблей флотской группировки в Черном море.

В апреле 1947 года Новороссийская ВМБ была расформирована и преобразована в Управление охраны водного района Новороссийска. Затем с 1950 по 1960 годы соединение именовалось 109-й бригадой охраны водного района, а после ее расформирования в ходе сокращения Вооруженных сил Новороссийск на длительное время стал Военно-морским районом тылового базирования Черноморского флота.

После распада Советского союза НВМБ воссоздана в 1997 году и это оперативно-тактическое территориальное объединение в составе Черноморского флота России. В боевой состав базы входит соединение кораблей охраны водного района, противолодочные и противоминные корабли, береговое ракетно-артиллерийское соединение, части морской пехоты и инженерной службы, поисково-спасательные и гидрографические суда, части тыла и судоремонта, а также ряд подразделений и служб обеспечения. Зона ответственности Новороссийской ВМБ – от границ с Грузией на Черном море до границ с Украиной на Азовском море.

Россия продолжала расширять и укреплять Новороссийскую ВМБ. В сентябре 2015 года возведены причалы для размещения дизель-электрических подводных лодок нового поколения – проекта 636.3 «Варшавянка».

За месяц до полномасштабного военного вторжения российской армии в Украину российские СМИ сообщали, что основной этап строительства военно-морской базы в Новороссийске, которая станет узловым местом стоянки подводных лодок Черноморского флота, завершен. Построены новые причалы, защитные портовые сооружения штаб, учебные корпуса и спецхранилища. Кроме основных, построены и вспомогательные объекты, 26 зданий и сооружений береговой инфраструктуры введено в эксплуатацию.

Озвучивались мнения экспертов, что вторая полноценная база ЧФ укрепит все Черноморское побережье России. В случае необходимости там смогут базироваться и большие корабли. Когда работы будут полностью завершены, база сможет принимать более 100 современных боевых кораблей водоизмещением от 1,5 до 30 тысяч тонн.

Однако, успешные атаки Украины сначала на крейсер «Москва», а затем и на другие корабли и катера Черноморского флота РФ вынудили командование перебазировать часть их Севастополя в Новороссийск. Аналитики говорили о такой возможности еще весной, но сейчас это уже видно на практике.

Исходя из спутниковых снимков, которые MT Anderson опубликовал в воскресенье, в Новороссийске находятся:

2 фрегата типа «Адмирал Григорович»;

1 МРК проекта 21631 «Буян-М»;

3 подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка»;

1 сторожевой корабль проекта 1135 «Буревестник»;

1 патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков»

3 БДК проекта 775

1 БДК «Иван Грен» – проект 11711

1 БДК проекта 1171 «Тапир».

Из них фрегаты, МРК и подводные лодки являются носителями КР «Калибр», корабли могут нести до 8 ракет, подлодки до 4-х.

При этом, Новороссийская ВМБ еще в ноябре прошлого года стала уязвимой для ударов после атаки украинского морского дрона на нефтегавань «Шесхарис» в порту Новороссийска.

В начале августа нынешнего года в акватории порта Новороссийска были повреждены так называемый плавучий нефтяной маяк и БДК «Оленегорский горняк», входящий в состав Северного флота.

Что осталось в Севастополе?

Севастопольская бухта является лучшей на Черном море для размещения военного флота – ее протяженность 7,5 км, в ней имеется множество ответвлений – небольших бухт, из которых самая крупная – Южная – вдается в сушу на 2,3 км. Чтобы защитить Севастопольскую бухту от штормовых западных ветров, в советское время были построены Северный и Южный молы. Более 70% побережья бухты заняты структурами Черноморского флота РФ – причалами, складами и другой инфраструктурой.

За пределами Севастопольской бухты корабли ЧФ также базируются в Карантинной и Стрелецкой бухтах. С учетом опубликованных MT Anderson снимков кораблей в Феодосии и Новороссийске можно подсчитать, сколько осталось в Севастополе. Начнем с носителей КР «Калибр».

Так, в составе ЧФ 3 фрегата проекта 11356Р «Буревестник». Из них «Адмирал Григорович» находится на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», а «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», как упоминалось, в Новороссийске.

Также в боевом составе флота 4 малых ракетных корабля проекта 21631 «Буян-М»: «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия» и «Грайворон». После начала войны бортовые номера и названия кораблей закрашены, поэтому не всегда можно достоверно установить, где и какой находится. Как уже упоминалось, по одному МРК данного проекта находятся в Феодосии и Новороссийске. Следовательно, в Севастополе могут находиться два таких малых ракетных корабля.

Носителями КР также являются подводные лодки ЧФ. В составе 6 подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» и 1 подлодка «Алроса» проекта 877В «Палтус». Подлодка «Ростов-на-Дону» повреждена украинской ракетой при ремонте в сухом доке Севморзавода, еще 3 стоят в Новороссийске. Таким образом, в Севастополе могут находиться 2 «Варшавянки» и «Алроса».

В воскресенье, 1 октября, телеграм-канал «Крымский ветер» опубликовал фотографию с единственной подлодкой в месте базирования в Южной бухте Севастополя – это «Алроса». Две «Варшавянки», предположительно, могут находиться на дежурстве в море.

Таким образом, из 12 потенциальных носителей КР «Калибр» 5 могут находиться в Севастополе, то есть меньше половины.

Из двух сторожевых кораблей проекта 1135 «Буревестник» один находится в Новороссийске, другой в Севастополе.

Из четырех патрульных кораблей проекта 22160 типа «Василий Быков» 1 находится в Феодосии, 1 в Новороссийске и, соответственно, 2 в Севастополе.

Больше всего в Севастополе осталось больших десантных кораблей. Их 6 в составе ЧФ: 2 БДК проекта 1171 «Тапир» и 4 БДК проекта 775. Также в Черное море перед началом войны были заведены 6 БДК – 3 с Северного флота РФ и 3 с Балтфлота. Из них «Оленегорский горняк» поврежден в Новороссийске, а БДК «Минск» уничтожен в сухом доке Севморзавода.

С учетом того, что в Феодосии стоит 1 БДК проекта 775, а в Новоросийске – 3 БДК проекта 775 и 1 БДК проекта «Тапир», в Севастополе могут находиться 1 БДК проекта «Тапир» и 4 БДК проекта 775.

Кроме того, в бухтах Севастополя находятся тральщики, МРК проекта «Молния-1», малые противолодочные корабли, разведывательные корабли, суда вспомогательного флота, десантные катера и т. д.

Таким образом, можно утверждать, что Черноморский флот РФ вывел из бухт Севастополя наиболее боеспособные и используемые в боевых действиях против Украины корабли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип