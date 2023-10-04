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В Беларуси всплыли редкие поддельные банкноты

  • 4.10.2023, 11:00
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В Беларуси всплыли редкие поддельные банкноты

Если такие окажутся в вашем кошельке, то готовьтесь потерять солидную сумму.

В Беларуси подскочило число выявленных в обращении поддельных банкнот евро. Причем в этом году наблюдается резкий рост найденных фальшивых 500-евровых банкнот. Об этом сообщает Нацбанк. При этом сократилось количество поддельных белорусских и российских рублей, а также долларов.

«Основное количество выявленных поддельных денежных знаков

составили доллары — 86,5%. Доля поддельных евро составила 7,5%,

российских рублей — 4,5%, белорусских рублей — 1,5%», — сообщает Нацбанк.

Основная доля поддельных евро в январе — июне этого года пришлась на банкноты номиналами 500 и 50 евро — 46,7% и 36,7% соответственно, уточняет Нацбанк. Так, в этом году нашли 14 банкнот номиналом 500 евро, а в январе — июне 2022-го — ни одной. Число поддельных банкнот в 50 евро выросло в 2,2 раза — до 11 штук.

Что касается белорусских рублей, то в обращении также нашли шесть поддельных банкнот. Это две банкноты номиналом 20 000 рублей (это деньги, которые были в обращении до деноминации 2016 года) и по две — номиналом 50 и 20 рублей (выпущены после деноминации). «Подделки изготовлены без имитации элементов защиты. В сравнении с тем же периодом 2022 года не изымались банкноты номиналом 10 рублей образца 2009 года, выявлены банкноты образца 2000 года номиналом 20 000 рублей», — отмечает Нацбанк.

В январе — июне этого года выявили 348 поддельных долларовых банкнот, а годом ранее — 346. Причем это в основном 100 и 50 долларов, на них пришлось 72,4% и 27,3%

соответственно. Также нашли одну банкноту в 20 долларов. Как правило, американскую валюту такого номинала и ниже (5 и 1 доллар) подделывают не так часто.

Число найденных поддельных долларовых банкнот сократилось с 46 до 18.

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