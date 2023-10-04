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Тренер «Калгари»: Шарангович хороший игрок

  • 4.10.2023, 11:10
Тренер «Калгари»: Шарангович хороший игрок

Райан Хаска поделился мнением об игре белоруса.

Главный тренер «Калгари» Райан Хаска после матча с «Виннипегом» (5:4) объяснил, почему поставил белорусского форварда Егора Шаранговича в третье звено. Хоккеист отметился ассистентским баллом.

– Думаю, Шарангович по-настоящему хороший игрок. У него неплохие навыки. Он понимает аспекты игры в защите. Мы хотели, чтобы он чуть надежнее играл с шайбой и без нее.

Мы переставляли его в тройках по ходу матча. Это позволит нам двигаться вперед, – сказал Хаска.

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