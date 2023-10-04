Подразделение ВСУ с бронемашинами проламывает российскую оборону у Вербового 4.10.2023, 11:21

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Видео наступления на позиции 56-го десантно-штурмового полка РФ.

В сети опубликована видеозапись фрагмента контрнаступательных действий украинских воинов в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно движение по дороге украинского пехотного подразделения под прикрытием двух бронемашин.

«Украинские подразделения проламывают оборону 56-го десантно-штурмового полка ВС РФ и проводят зачистку освобожденных позиций в направлении населенного пункта Вербовое», - говорится в комментарии к видео.

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