Подразделение ВСУ с бронемашинами проламывает российскую оборону у Вербового
- 4.10.2023, 11:21
- 2,344
Видео наступления на позиции 56-го десантно-штурмового полка РФ.
В сети опубликована видеозапись фрагмента контрнаступательных действий украинских воинов в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно движение по дороге украинского пехотного подразделения под прикрытием двух бронемашин.
«Украинские подразделения проламывают оборону 56-го десантно-штурмового полка ВС РФ и проводят зачистку освобожденных позиций в направлении населенного пункта Вербовое», - говорится в комментарии к видео.