За что женщины не должны извиняться: объяснение экспертов по этикету 5 4.10.2023, 13:09

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В последние годы все меняется радикальным образом.

Веками роль женщин в обществе была минимальной. Нужно было быть красивой, удобной, хорошей хозяйкой и матерью. И на этом все. Содействовали этому и правила этикета: первой не заговаривай и не подавай руки, не выражай свое мнение или чувства, оставайся незаметной, не забывай всех обслуживать, извиняйся за каждое проявление своей индивидуальности.

В последние годы все меняется радикальным образом. В том числе и правила этикета. Издание Best Life попросило экспертов по правилам хорошего тона объяснить, какие ограничения больше не действуют, за что женщина больше не должна извиняться. И они назвали 8 четких пунктов.

1. Амбициозность

В ХХ веке женщины добыли право работать вместе с мужчинами, но условия оставались и кое в чем до сих пор остаются неравными, в частности в оплате труда. А еще от женщин долго ожидали, что работать они будут так же усердно, но при этом их не спешили продвигать по карьерной лестнице. Амбициозность считалась мужской добродетелью и женским изъяном. Но это больше не так. В наши дни не следует извиняться за свои профессиональные цели, в частности, финансовые, за желание быть лидером.

2. Внешность

Еще каких-нибудь 20-30 лет назад массовая культура агрессивно навязывала женщинам культ вечной молодости, энергичности и стройности. За каждый набранный килограмм или седой волос, за невыспавшийся вид или отсутствие макияжа приходилось извиняться. И это влияние ощущается до сих пор. Но сдвиги уже начались и нужно помогать их распространять. Женщинам следует избегать извинений и самоуничижительных комментариев по поводу своей внешности, которые могут подорвать вашу уверенность в себе и повлиять на то, как вас воспринимают другие. Если ваш вес изменился в ту или иную сторону, вы не успели или не захотели красить волосы, вам лень делать утром макияж и укладку или вас пугают омолаживающие процедуры, помните: ваше тело – ваше дело. Так что вам решать, как вы хотите или не хотите выглядеть. Вы не обязаны отвечать никаким стандартам. Особенно ценой своего комфорта.

3. Проявления эмоций

Исследования показывают, что женщины и мужчины испытывают одинаковый спектр эмоций и испытывают их с одинаковой частотой. Но общество по-разному воспринимает проявления этих эмоций. Открыто эмоционального мужчину назовут «страстным» в той же ситуации, когда женщину обзовут «иррациональной», а то и «истеричной». Но на самом деле это не так. Мы имеем равные права на проявление эмоций. В этом нет ничего дурного или неправильного. Так что если вы в какой-то ситуации не сдержали слез, в какой-то – закричали, а в какой-то – громко засмеялись, это отнюдь не причина для извинений. А проявление вашей индивидуальности.

4. Одиночество или бездетность

Личные решения о вашей романтической жизни или составе семьи не касаются никого, кроме вас самой.. Поэтому и извиняться перед кем-то за них вы не должны. В том числе, перед членами семьи, которые могут проявлять навязчивый интерес к вашему личному выбору.

5. Успех

Вы, вероятно, замечали, как некоторые успешные, талантливые, блестящие женщины, попадая в мужское общество, начинают преуменьшать свои заслуги и словно извиняться за свои профессиональные или творческие достижения. Чаще списывают их на удачу, чем связывают с упорным трудом. А зря. Женщина не должна приносить извинения за свой успех. Нужно гордиться своими достижениями так же, как сделал бы это в аналогичной ситуации мужчина. Нет ничего плохого в том, чтобы быть самым умным человеком в комнате, и пол здесь ни при чем.

6. Умение сказать «нет»

Поскольку девочек традиционно воспитывают удобными, приятными и покладистыми, в старшем возрасте они начинают испытывать определенную вину за то, что защищают свои личные границы и говорят кому-то «нет». Что совершенно неправильно. Отказываться от того, что вам не нравится, не подходит, не вписывается в ваш график, полезно для вашего психического здоровья и благополучия в целом. Вы не должны взваливать на себя кучу обязанностей или эмоционально обслуживать других людей во вред себе. В конце концов вам за это не платят. Уважайте свое время и свои ресурсы, тогда другие тоже начнут их уважать.

7. Стремление отдавать приоритет себе

Традиционно общество требовало от женщины быть одновременно и хорошей хозяйкой, и терпеливой женой, и доброй матерью. В последние десятилетия к этому добавилось также требование быть усердной и самоотверженной на работе. А где в этом списке место для себя? А нигде. И это неправильно. Всегда нужно в первую очередь думать о себе, а уже потом о том, как удовлетворить потребности других. Ибо если ваша личная энергия на нуле, как вы сможете успешно работать или хорошо воспитывать детей? Помните, что говорят в самолете на предполетном инструктаже? Сначала кислородную маску надеваем на себя, потом на того, кто рядом. Это же правило действует и в повседневной жизни. И извиняться здесь не за что. Попытайтесь начать заботиться о себе в первую очередь, и даже ваши близкие заметят, как к лучшему изменится их жизнь.

8. Чувства и неуверенность других людей

Если вы по умолчанию берете на себя ответственность за чувства других людей, это может вызвать массу проблем в вашей личной жизни. Например, многие жены чувствуют себя ответственными за то, чтобы их мужья ощущали себя в безопасности, не переживали, не нервничали. Но женщина не может отвечать за вещи, которые находятся вне ее контроля. Так что, если муж пришел с работы уставший, расстроенный или злой, нужно сразу напомнить себе, что его рабочие проблемы – не ваша вина. Вы можете проявлять сочувствие, быть вежливой, ласковой и доброй с ним, но чувствовать себя виноватой или обязанной – ни в коем случае. Ваши собственные потребности по-прежнему имеют значение, и они должны стоять выше неуверенности других.

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