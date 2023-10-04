закрыть
4 октября 2023, среда, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

За что женщины не должны извиняться: объяснение экспертов по этикету

5
  • 4.10.2023, 13:09
  • 2,414
За что женщины не должны извиняться: объяснение экспертов по этикету

В последние годы все меняется радикальным образом.

Веками роль женщин в обществе была минимальной. Нужно было быть красивой, удобной, хорошей хозяйкой и матерью. И на этом все. Содействовали этому и правила этикета: первой не заговаривай и не подавай руки, не выражай свое мнение или чувства, оставайся незаметной, не забывай всех обслуживать, извиняйся за каждое проявление своей индивидуальности.

В последние годы все меняется радикальным образом. В том числе и правила этикета. Издание Best Life попросило экспертов по правилам хорошего тона объяснить, какие ограничения больше не действуют, за что женщина больше не должна извиняться. И они назвали 8 четких пунктов.

1. Амбициозность

В ХХ веке женщины добыли право работать вместе с мужчинами, но условия оставались и кое в чем до сих пор остаются неравными, в частности в оплате труда. А еще от женщин долго ожидали, что работать они будут так же усердно, но при этом их не спешили продвигать по карьерной лестнице. Амбициозность считалась мужской добродетелью и женским изъяном. Но это больше не так. В наши дни не следует извиняться за свои профессиональные цели, в частности, финансовые, за желание быть лидером.

2. Внешность

Еще каких-нибудь 20-30 лет назад массовая культура агрессивно навязывала женщинам культ вечной молодости, энергичности и стройности. За каждый набранный килограмм или седой волос, за невыспавшийся вид или отсутствие макияжа приходилось извиняться. И это влияние ощущается до сих пор. Но сдвиги уже начались и нужно помогать их распространять. Женщинам следует избегать извинений и самоуничижительных комментариев по поводу своей внешности, которые могут подорвать вашу уверенность в себе и повлиять на то, как вас воспринимают другие. Если ваш вес изменился в ту или иную сторону, вы не успели или не захотели красить волосы, вам лень делать утром макияж и укладку или вас пугают омолаживающие процедуры, помните: ваше тело – ваше дело. Так что вам решать, как вы хотите или не хотите выглядеть. Вы не обязаны отвечать никаким стандартам. Особенно ценой своего комфорта.

3. Проявления эмоций

Исследования показывают, что женщины и мужчины испытывают одинаковый спектр эмоций и испытывают их с одинаковой частотой. Но общество по-разному воспринимает проявления этих эмоций. Открыто эмоционального мужчину назовут «страстным» в той же ситуации, когда женщину обзовут «иррациональной», а то и «истеричной». Но на самом деле это не так. Мы имеем равные права на проявление эмоций. В этом нет ничего дурного или неправильного. Так что если вы в какой-то ситуации не сдержали слез, в какой-то – закричали, а в какой-то – громко засмеялись, это отнюдь не причина для извинений. А проявление вашей индивидуальности.

4. Одиночество или бездетность

Личные решения о вашей романтической жизни или составе семьи не касаются никого, кроме вас самой.. Поэтому и извиняться перед кем-то за них вы не должны. В том числе, перед членами семьи, которые могут проявлять навязчивый интерес к вашему личному выбору.

5. Успех

Вы, вероятно, замечали, как некоторые успешные, талантливые, блестящие женщины, попадая в мужское общество, начинают преуменьшать свои заслуги и словно извиняться за свои профессиональные или творческие достижения. Чаще списывают их на удачу, чем связывают с упорным трудом. А зря. Женщина не должна приносить извинения за свой успех. Нужно гордиться своими достижениями так же, как сделал бы это в аналогичной ситуации мужчина. Нет ничего плохого в том, чтобы быть самым умным человеком в комнате, и пол здесь ни при чем.

6. Умение сказать «нет»

Поскольку девочек традиционно воспитывают удобными, приятными и покладистыми, в старшем возрасте они начинают испытывать определенную вину за то, что защищают свои личные границы и говорят кому-то «нет». Что совершенно неправильно. Отказываться от того, что вам не нравится, не подходит, не вписывается в ваш график, полезно для вашего психического здоровья и благополучия в целом. Вы не должны взваливать на себя кучу обязанностей или эмоционально обслуживать других людей во вред себе. В конце концов вам за это не платят. Уважайте свое время и свои ресурсы, тогда другие тоже начнут их уважать.

7. Стремление отдавать приоритет себе

Традиционно общество требовало от женщины быть одновременно и хорошей хозяйкой, и терпеливой женой, и доброй матерью. В последние десятилетия к этому добавилось также требование быть усердной и самоотверженной на работе. А где в этом списке место для себя? А нигде. И это неправильно. Всегда нужно в первую очередь думать о себе, а уже потом о том, как удовлетворить потребности других. Ибо если ваша личная энергия на нуле, как вы сможете успешно работать или хорошо воспитывать детей? Помните, что говорят в самолете на предполетном инструктаже? Сначала кислородную маску надеваем на себя, потом на того, кто рядом. Это же правило действует и в повседневной жизни. И извиняться здесь не за что. Попытайтесь начать заботиться о себе в первую очередь, и даже ваши близкие заметят, как к лучшему изменится их жизнь.

8. Чувства и неуверенность других людей

Если вы по умолчанию берете на себя ответственность за чувства других людей, это может вызвать массу проблем в вашей личной жизни. Например, многие жены чувствуют себя ответственными за то, чтобы их мужья ощущали себя в безопасности, не переживали, не нервничали. Но женщина не может отвечать за вещи, которые находятся вне ее контроля. Так что, если муж пришел с работы уставший, расстроенный или злой, нужно сразу напомнить себе, что его рабочие проблемы – не ваша вина. Вы можете проявлять сочувствие, быть вежливой, ласковой и доброй с ним, но чувствовать себя виноватой или обязанной – ни в коем случае. Ваши собственные потребности по-прежнему имеют значение, и они должны стоять выше неуверенности других.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип