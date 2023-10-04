Доллар в Беларуси обновил очередной исторический рекорд 2 4.10.2023, 13:20

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Рубль продолжает падать.

Курс доллара практически стоит на месте, по итогам торгов 4 октября его курс составил 3,3327 рубля. Напомним, на предыдущих торгах доллар подорожал до 3,3326 рубля, обновив исторический рекорд. Получается, что сегодня американская валюта минимально перекрыла этот рекорд.

Курс евро остался на уровне торгов 3 октября — 3,4889 рубля.

Российский рубль подорожал на 0,01% — до 3,3542 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня вырос на 0,02% — до 4,5506 рубля за 10 юаней.

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