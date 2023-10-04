Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников, «Крым. Реалии»

4.10.2023, 15:23

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ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ

У Соловьева собирают на киллера.

Один из сотрудников государственного российского телевидения Сергей Мардан в эфире «Соловьев. Лайф» — программа прозвучала в государственном же радиоэфире — призвал собирать деньги на убийство бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева («образованный» журналист перепутал его с правозащитником Львом Пономаревым), телеведущего Евгения Киселева и оппозиционного политика, знаменитого шахматиста Гарри Каспарова.

Это, уверен, переход на совершенно новый уровень деградации российской государственной пропаганды. Конечно, заказные убийства журналистов и политиков происходили и раньше — Юрий Щекочихин, Галина Старовойтова, Сергей Юшенков, Борис Немцов, Анна Политковская, Наталия Эстемирова, Дмитрий Холодов и другие.

В целом ряде случаев эти фактически приговоренные к смерти люди знали об угрожавшей им опасности. По крайней мере, именно об этом я разговаривал с Галиной Старовойтовой и Анной Политковской незадолго до их гибели. А генерал Лев Рохлин, погибший при до сих пор невыясненных обстоятельствах, за несколько дней до смерти дал мне пространное интервью о грозящей ему опасности прямо в служебном кабинете председателя комитета Госдумы РФ по обороне. К моему огромному удивлению, запись беседы оказалась размагничена — вероятно, в этом кабинете стояли соответствующие моменту устройства. Я договорился о новой беседе, но, как понимает читатель, встреча с Рохлиным уже не произошла.

Тем не менее, никаких открытых призывов к расправе — тем более по государственному телевидению и радио — не было. Не было даже в случае Немцова, которого в Кремле откровенно ненавидели. Российская власть всегда пыталась играть в легитимность. После оккупации Крыма были репрессированы десятки политических деятелей, общественных активистов, журналистов.

Однако Москва имитировала состязательный судебный процесс и приговор. Похищения неугодных в том же Крыму и других оккупированных регионах никогда не сопровождались призывами к расправе и власть от них открещивалась. То есть преступления были — но при этом сохранялась витрина государственной пристойности.

Теперь, похоже, и эта последняя декорация рухнула. Теперь в государственном эфире призывают граждан России скидываться на киллера, который сможет убить критиков власти. То есть даже не призывают власть послать к оппозиционерам очередных «Петрова и Боширова» с «новичком», а самостоятельно собрать деньги на убийство — то есть создать открытое организованное преступное сообщество. Я не буду тут напоминать о соответствующих статьях Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым проходят подобные призывы, потому что не сомневаюсь, что инициаторы создания такого организованного преступного сообщества не пострадают.

Не пострадают хотя бы потому, что, по моему мнению, не могли бы выступить с подобной идеей без согласования с начальством — российское государственное телевидение и радио без согласования не работает уже несколько десятилетий и его сотрудники, наверняка, точно знают, что такое дисциплина. Не пострадают хотя бы потому, что в такое организованное преступное сообщество, уверен, сейчас превращено само Российское государство.

Виталий Портников, «Крым. Реалии»

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