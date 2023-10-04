Российские пропагандисты устроили панику из-за возобновления работы черноморских портов 4.10.2023, 16:03

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Соловьев не смог себя сдержать в эфире.

В эфире пропагандистской передачи «Соловьев Live» у спикеров началась настоящая истерика из-за того, что три черноморских порта Украины возобновили свою роботу. Как известно, с 1 октября они начали активно принимать грузовые суда для экспорта зерна.

Информация об этом появилась в Телеграмм-канале Pravda Gerashchenko.

Так российский пропагандист Владимир Соловьев предложил «утюжить Николаев и Одессу» и «отправить в гости туда ФАБ — 1500» (авиационные бомбы — прим.ред.).

По мнению Соловьева, только регулярными обстрелами Одессы и Николаева они смогут «предотвратить атаки на Крым». Гость же пропагандистской передачи и вовсе заявил, что «ликвидация черноморской инфраструктуры», а затем и взятие всего побережья является их стратегической задачей.

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