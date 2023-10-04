Геополитические «мыши» Путина 3 Telegram-канал «СерпомПо»

4.10.2023, 16:19

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Что же будут праздновать в следующий раз?

До каких геополитических «мышей» дошёл великий геополитик, можно увидеть из следующей новости.

Через неделю состоится прорыв – Путин, возможно, приедет в Кыргызстан. Сообщает об этом пресс-служба киргизского президента Жапарова. Кремль молчит. Секретность.

Ожидается, что президенты Кыргызстана и великий геополитик «примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию открытия авиационной базы ОДКБ в Канте».

Удивительно. Что же будут праздновать в следующий раз? Какой юбилей?

Наверное, открытие бензоколонки где-нибудь на окраине мира.

Между прочим, главным партнёром в модернизации энергетики Кыргызстана является Китай, а не Россия. Заглатываемое «партнёрами» советское наследие. А вы, кремлёвские гении, отмечайте «юбилей авиабазы», отмечайте.

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