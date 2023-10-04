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Задержан шофер Путина

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  • 4.10.2023, 18:07
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Задержан шофер Путина
Евгений Щербаков

Возбуждено уголовное дело.

Источник близкого к российским силовикам Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» рассказал, что в Москве за драку в метро задержан водитель путинского кортежа. 44-летний Евгений Щербаков разбил нос тату-мастеру только за то, что тот не уступил ему место. Кажется, шофер Путина давно не спускался в подземку.

«Потасовка случилась вечером на перегоне между станциями Кузнецкий мост и Баррикадная. Привыкший к служебным Мерседесам и Аурусам сотрудник транспортного цеха Управделами президента РФ хотел было развалиться на сиденье в битком набитом людьми вагоне, что не понравилось соседу – 20-летнему уроженцу Волгограда Андрею Красникову. К сожалению, молодой человек не знал, что перед ним шофер кортежа №1, перед которым не только все расступаются, а даже перекрывают целые улицы и проспекты. Рефлекс у Щербакова, видимо, сохранился и после работы, а когда припарковать свою 5-ую точку не получилось, устроил скандал и стал оскорблять недовольного парня. Слово за слово, борзый путинский шофер навис над Андреем и со всей силы «вкатил бычка» - ударил головой в лицо татурировщику. Из его носа хлынула кровь, очевидцы тут же сообщили о случившимся дежурным. Обоих задержали», — пишет Telegram-канал

В опорном пункте шофер Путина тут же стал щеголять знакомствами и работой, мол, «тело», которое он возит на Аурусе, может быть недовольно.

«Рядом вдруг оказалась и его 20-летняя дочь, которая навела смуту и заявила, что парень первый стал душить отца, за что и получил в нос. Тату-мастер отказался ехать в больницу. Всех отпустили под обязательство о явке», — сообщил ВЧК-ОГПУ.

Сомнения ушли, когда дознаватели посмотрели записи с камер.

«Возбудили дело за нанесение побоев. Интересно, что путинский водитель представляет себя то прокурором, то сотрудником ОБЭП. Но, как выяснилось, еще с начала нулевых он катался за рулем служебных машин мэрии и УДП, и особого отношения к большим чиновникам (кроме доставки их тел на работу, домой, к любовницам и на корпоративы) не имеет. Разрешат ли теперь ему возить Путина – пока не ясно», — пишет Telegram-канал.

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