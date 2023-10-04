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Синоптики прогнозируют в Беларуси сильный ветер

  • 4.10.2023, 18:30
Синоптики прогнозируют в Беларуси сильный ветер

Объявлен оранжевый уровень опасности.

В четверг, 5 октября, в Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью местами по северу страны пройдут небольшие дожди. Днем по большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер будет юго-западный порывистый, днём во многих районах страны сильный порывистый. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, в связи с чем синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Термометры ночью покажут 5-11 выше нуля. Днем воздух прогреется до +13...+19.

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