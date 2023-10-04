Для российских спортсменов возвращают советский запрет на выезд 3 4.10.2023, 18:36

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Чиновники заволновались из-за массового исхода атлетов.

После массового исхода российских спортсменов из страны власти решили закрыть для оставшихся атлетов выезд за границу. Пока это коснулось воспитанников, тренеров и персонала бюджетных спортивных школ Санкт-Петербурга. Им запретили выезжать за пределы России без согласования городского спорткомитета, сообщают источники «РИА Новости».

Ограничения распространяются на учебно-тренировочные сборы, соревнования и отпуска. Несколько директоров спортшкол рассказали, что раньше был список «дружественных» стран, в которые разрешалось ехать. Например, в него входила Турция, но теперь запрет стал тотальным. «В комитете сказали: „О ней забудь“», — отметил один из собеседников.

Три источника, близких к комитету по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга, подтвердили существование распоряжения. По их информации, у спортсменов осталась только одна возможность попасть за границу — их выпустят из России при получении разрешения от комитета. Эти меры схожи с теми, которые действовали во времена СССР, когда для участия в зарубежных соревнованиях спортсменам требовалась выездная виза. Ее выдавали с одобрения КГБ.

Российские атлеты меняют спортивное гражданство, чтобы участвовать в международных соревнованиях, доступ к которым был перекрыт для них из-за войны в Украине. По данным замминистра спорта РФ Алексея Морозова, цифра уехавших профессионалов уже «перевалила за 100», пишет The Moscow Time.

Он отмечал, что ведомство работает над тем, чтобы «минимизировать количество случаев смены спортивного гражданства», заключая «эффективные договоры» с атлетами; а также требует от тех, кто ушел в иностранную сборную, возвращать средства, затраченные на их подготовку.

Позднее Морозов рассказал, что Минспорта собирается создать «золотую сотню» спортсменов, чтобы их «не перетаскивали» за границу. Для этого Центр спортивной подготовки пообещал увеличить максимально возможную зарплату для атлетов с 147 тысяч до 200 тысяч рублей в 2024 году. Аналогичные меры планируется принять в отношении тренеров.

Морозов подчеркивал, что Минспорта рассматривает переход спортсменов в зарубежные сборные как «потерю для страны». В июле 2023 года «Холод» подсчитал, что с начала войны в Украине спортивное гражданство сменили как минимум 204 россиянина, включая 141 шахматиста и 11 фигуристов.

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