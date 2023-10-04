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В Гродно судили православного священника

  • 4.10.2023, 19:23
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В Гродно судили православного священника
Андрей Ноздрик

Судья — Елена Толстик-Самойло.

Сегодня, 4 октября, в Гродно за «экстремизм» судили православного священника Андрея Ноздрика, пишет телеграм-канал «Хрысціянская Візія».

Сообщается, что священника задержали некоторое время назад, проверили его телефон и нашли в Instagram подписку на гродненского журналиста Руслана Кулевича, соцсети которого были признаны «экстремистскими материалами» в январе 2023 года.

Против священника начали административный процесс по ст. 19.11. КоАП (Распространение экстремистских материалов).

Судья Елена Толстик-Самойло приняла решение оштрафовать Ноздрика на 15 базовых величин (555 рублей), а также постановила конфисковать «орудие преступления» — его мобильный телефон.

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