В Гродно судили православного священника
- 4.10.2023, 19:23
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Судья — Елена Толстик-Самойло.
Сегодня, 4 октября, в Гродно за «экстремизм» судили православного священника Андрея Ноздрика, пишет телеграм-канал «Хрысціянская Візія».
Сообщается, что священника задержали некоторое время назад, проверили его телефон и нашли в Instagram подписку на гродненского журналиста Руслана Кулевича, соцсети которого были признаны «экстремистскими материалами» в январе 2023 года.
Против священника начали административный процесс по ст. 19.11. КоАП (Распространение экстремистских материалов).
Судья Елена Толстик-Самойло приняла решение оштрафовать Ноздрика на 15 базовых величин (555 рублей), а также постановила конфисковать «орудие преступления» — его мобильный телефон.