Российские спецслужбы разыскивают неизвестного, задумавшего «убрать» Путина 3 4.10.2023, 20:08

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В деле замешен сотрудник одного из силовых ведомств.

По данным близкого к российским силовикам Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, российские спецслужбы уже несколько дней разыскивают неизвестного, задумавшего «убрать» Путина. Никто бы не придал особого значения информации об очередном недовольном президентом, если бы в деле не был замешан сотрудник одного из силовых ведомств.

«Источник говорит, что сообщение о тайном заговоре в отношении главы государства поступило в дежурную часть МВД от специалиста Управления Президента РФ. В 6:20 утра к ним в приемную позвонил некий 37-летний Михаил Юрченко, который представился предпринимателем в сфере строительства и назвал свои полные данные (они, к слову, подтвердились). В отличие от многочисленных требователей и жалобщиков, мужчина тревожным сообщил о странной истории, которая на днях приключилась с ним в городе Чехове. Михаил отдыхал там в местном караоке-клубе «Мёд», познакомился с неизвестным, между ними завязался продолжительный разговор по душам о войне и дальнейшей жизни в России. В какой-то момент, по словам Юрченко, собеседник показал ему красное служебное удостоверение и заявил, что у него есть задание «убрать Владимира Путина». Чтобы это не означало, но строитель не стал спорить и перевел тему», — пишет Telegram-канал.

К сожалению Михаила, он не запомнил ни как звали собутыльника, ни разглядел его данные в удостоверении.

«Однако услышанное не давало ему покоя, и через пару дней переживаний он решил доложить о заговорщике куда следует. Теперь, по его наводке оперативники поехали изучать обстановку в кафе «Мёд», в котором, кстати, часто можно встретить сотрудников разных ведомств», — пишет «ВЧК ОГПУ».

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