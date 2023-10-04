Под Гомелем начато строительство нового военного объекта

Под Гомелем начато строительство нового военного объекта1
- 4.10.2023, 20:36
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Его строят возле «линии Хренина».
Под Гомелем возле так называемой «линии Хренина» началось строительство нового военного объекта, пишет «Флагшток». В официальных документах объект называется «строительство площадки учебно-материальной базы».
Строится она возле поселка Калинино Гомельского района. Управление капитального строительства планирует наблюдать за стройкой, как следует из документов, до 3 декабря 2023 года.
Спутниковый сервис Sentinel Hub обратил внимание на вероятное место строительства. Строительная площадка располагается в 17 км от белорусско-украинской границы.
Первые изменения на местности заметили еще в августе-сентябре 2023-го. Тогда были срублены лесополосы. Потом в местах расположения ирригационных канав появились следы земляных работ. Работы ведутся на площади более 70 гектаров.
Никакой информации о строительстве в государственных СМИ не было.