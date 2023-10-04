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Валерий Карбалевич: Статкевич — культовая фигура для белорусской политики

  • 4.10.2023, 20:57
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Валерий Карбалевич: Статкевич — культовая фигура для белорусской политики
Николай Статкевич

Он настоящий борец против диктатуры.

Политолог Валерий Карбалевич в статье для издания dekoder пишет о лидере белорусской оппозиции Николае Статкевиче:

— Слово «политзаключенный» в сегодняшней Беларуси стало привычным, обыденным, даже бытовым. Им никого не удивишь. Количество белорусов, столкнувшихся с уголовным преследованием по политическим мотивам с 2020 по начало 2023 года, правозащитники оценивают почти в 4900 человек.

Но даже на этом фоне один человек стоит особняком. Николай (Микола) Статкевич — культовая фигура белорусской оппозиционной политики, ветеран борьбы за демократическую Беларусь, трижды признанный Amnesty International узником совести, своего рода белорусский «граф Монте-Кристо». Сейчас он в очередной раз находится за решеткой, приговорен к 14 годам лишения свободы, отсидел уже три года.

Статкевич как никто другой из белорусских оппозиционных лидеров воплотил в себе образ непримиримого борца против диктатуры Александра Лукашенко, который превратился в его личного врага.

Сейчас режим отбывания наказания для политзаключенных гораздо жестче, чем прежде. Правозащитники приравнивают его к пыткам. За год нахождения в Глубокской колонии Статкевич получил 36 взысканий, из них 14 — наказание штрафным изолятором. Власти установили в отношении него информационную блокаду. Последнее письмо от Миколы его жена получила 9 февраля 2023 года.

В конце 2021-го Микола еще успел передать на волю письмо, в котором сформулировал свою политическую и жизненную философию: «В конце жизни люди, сохранившие мышление, задают себе вопрос: «Зачем я жил?» На него будет проще ответить, если вы своими действиями сделали мир, по крайней мере вокруг себя, значительно лучше».

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