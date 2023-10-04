Крики проигравших Telegram-канал «Рывок и прорыв»

4.10.2023, 21:28

Мария Захарова

Пора Захаровой перестать говорить о России.

Провалив на Южном Кавказе все что можно, потеряв там последнего своего союзника – Армению, доведя дело до человеческой катастрофы в Карабахе и получив заслуженную оплеуху от Евросоюза, сегодня «нарисовалась» фронтвумен МИД России Мария Захарова.

Как вы думаете, кто, по ее заявлению, виноват в катастрофе на Южном Кавказе? Не Путин с ее шефом Лавровым, а Евросоюз. Выступив в стиле базарной торговки, Захарова объявила: «Ну как молча, подзуживая и рассказывая гражданам Армении небылицы относительного того, что их якобы Россия предала. То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз - это он предал армян».

Спрашивать объяснений у пропагандистки бесполезно. Она работает демагогом с односторонней связью: что-то там прокричала, и «с плеч долой». Завтра о другом.

Но есть факт – «самая упрямая в мире вещь». Введенные нашей страной миротворцы не смогли, во-первых, обеспечить поставки по Лачинскому коридору, во-вторых, предотвратить размораживание Алиевым вооруженного конфликта. Это провал Путина и Лаврова.

Пора Захаровой перестать говорить о России. Страна здесь ни при чем, это ее начальство, засевшее во главе России, провалилось. С тем, что оно вместе с Захаровой на побегушках, натворило, России придется разбираться долгое время спустя после того, как путинцы оставят, наконец, нашу страну в покое.

Telegram-канал «Рывок и прорыв»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».