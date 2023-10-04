Премьер Британии: Дайте Зеленскому инструменты, украинцы доведут дело до конца 2 4.10.2023, 22:39

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Риши Сунак

Сунак призвал партнеров выделить Украине оружие.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал партнеров Украины выделить ей оружие. Об этом он написал в X 4 октября.

Он отметил, что Великобритания была первой страной, предоставившей танки Киеву, а затем присоединились другие. Также Лондон первым согласился, чтобы британцы обучали украинских пилотов, а затем присоединились другие.

«Я говорю это нашим союзникам: дайте Зеленскому инструменты, украинцы доведут дело до конца», – написал он.

Сообщение прокомментировал президент Украины. Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку.

«Огромная благодарность Великобритании за поддержку Украины», – написал он.

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