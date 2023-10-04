Свитан: Будет военный ответ на провокации с территории Беларуси 4.10.2023, 22:49

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Роман Свитан

Полковник ВСУ рассказал об угрозе со стороны режима Лукашенко.

На днях спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что существует реальная угроза со стороны Беларуси. Там враг держит самолеты, «Искандеры» и другую технику.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил «24 каналу», что на границе с Украиной в Беларуси действительно расположены ракетные комплексы типа «Искандер», однако они находятся ближе к польской стороне. Однако действительно есть гипотетическая возможность совершать боевые вылеты авиацией, не заходя в воздушное пространство Украины.

«Максимум — авиация может использоваться для сброса корректированных авиабомб, в пограничных областях может быть проблема с применением авиации», – добавил военный эксперт.

«Главный вопрос – решится ли на это режим Лукашенко. Там ведь понимают цену этих действий и ответ, который обязательно будет.

Как минимум может говориться о соответствующих ударах украинскими войсками. Тогда Беларусь может остаться без света, газа, топлива и прочего, что сейчас и происходит в России», — убежден Свитан.

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