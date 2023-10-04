Кадыров поддержал Симоньян, которая решила взорвать ядерную бомбу над Сибирью
- 4.10.2023, 23:22
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Чеченский правитель назвал пропагандистку «настоящей патриоткой».
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в защиту Маргариты Симоньян, предложившей взорвать ядерную бомбу над Сибирью, заявив, что «она настоящий патриот, который отстаивает национальные интересы на любых площадках», обращает внимание unian.net.
В его телеграм-канале Рамзана Кадырова появился пост с комментарием о высказывании Маргариты Симоньян. В нем глава Чечни призвал тех, кто «хайпует» на заявлениях главного редактора пропагандистского СМИ RT, "внести свой ощутимый, а не разглагольствующий вклад в борьбу против НАТО и неонацизма».
«Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории. В ее контексте приведенное в качестве примера действие означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий Россия, по сравнению с остальным миром, стратегически не проиграет», - заключил Кадыров.