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Рингтон «Червона калина» звучит из мешка с убитым россиянами жителями села Гроза: шокирующие кадры

  • 6.10.2023, 10:46
  • 1,728
Рингтон «Червона калина» звучит из мешка с убитым россиянами жителями села Гроза: шокирующие кадры

Многие мобильники, хотя и были повреждены от удара, продолжали работать.

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела украинцев, убитых оккупантами в результате ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышно, как из одного из мешков с телом погибшего звонит телефон и раздается рингтон с песней «Ой, у лузі червона калина…»

«Это ужас сплошной, до трясущихся рук и отсутствующих слез. Когда двор полон тел. Они сразу на нескольких площадках. За ними едут один за другим грузовики. Их грузят, а их будто и не становится меньше. Родные ждут опознать своих. Они знают здесь каждого убитого. Пахнет кровью, и где-то звонит телефон. Это из мешка (!!!!). Ответить или сбросить никак, экран разбился. Гроза…», - пишет в комментарии к видео автор публикации.

В Интернете появилось еще одно душераздирающее видео, как звонят телефоны жителей села Гроза (Купянский район Харьковщины), которые погибли от российского ракетного удара 5 октября.

Многие мобильники, хотя и сильно повреждены от удара, но продолжают работать.

Близкие погибших пытаются к ним дозвониться, передает Диалог.UA со ссылкой на Инстаграм-аккаунт Марии Малевской.

Спасатели сложили телефоны, которые удалось найти на месте трагедии, и положили их рядом. То с одного, то с другого аппарата поступают звонки: люди из разных районов Украины пытаются дозвониться, не зная еще, что их родственники в Харьковской области погибли.

Интернет-пользователи с горечью комментируют кадры, выложенные в Сеть.

«Одно из самых страшных видео, что я видела. Просто душа разрывается... Еще утром эти люди жили, дышали, провожали в последний путь односельчанина… и сами в одну секунду последовали за ним на тот свет благодаря «братскому» уроду», - пишут они.

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