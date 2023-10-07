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До последнего россиянина

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 7.10.2023, 18:08
  • 4,906
До последнего россиянина

Военкоматы стали новыми «священными коровами».

Разогнавшийся комитет Госдумы по обороне уже не остановить: одобрена поправка к законопроекту о военной службе, по которой юристам будет запрещено оказывать помощь гражданам в военкоматах при подаче жалоб.

Ещё в январе 2022 подобная новелла стала бы темой недели и её обсуждали, как сокрушительный удар по правам и свободам человека в РФ.

Но сегодня мы живём уже совсем в другой реальности, где никакого такого «права» принципе не существует. Его пустили под нож ради победы в «НеВойне».

Военкоматы стали новыми «священными коровами», которым можно лишь беспрекословно подчиняться, поэтому жалоб быть не может по определению.

«Нет ноги, но медицинская комиссия военкомата поставила категорию «А»? Люди знающие, им виднее — нечего бубнить!»

«Слепой, а отправляют служить в десант? Нужно развивать остроту слуха и прислушиваться к сердцу!»

«Парализован? Ничего страшного, будешь прикрывать сослуживец, совершающих «перегруппировку войск»!

Война «до последнего россиянина» предполагает, что теоретически в мясорубку может быть закинут любой гражданин, так что юристы со своими правами человека, навязанными нам «коварным Западом», совершенно не в тему.

Путинский режим активно готовится к «большой войне», в случае начала которой все без исключения станут годны и получат категорию «А».

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